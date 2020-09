VUB start interne tuchtprocedure tegen student die actief was bij Reuzegom

De Vrije Universiteit Brussel zal een interne orde- en tuchtprocedure opstarten omdat een van haar studenten mogelijk betrokken was bij de fatale studentendoop van de 18-jarige Sanda Dia. De student wordt genoemd in het strafdossier dat loopt.

De VUB laat in een persmededeling weten dat een van haar studenten genoemd werd in het strafdossier dat tegen verschillende leden van de Antwerpse studentenclub Reuzegom loopt. De universiteit zegt dat het belangrijk is om te weten of de student strafrechtelijke feiten ten laste gelegd kunnen worden. De VUB start daarom een intern tuchtonderzoek.