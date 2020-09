Europese Commissie tikt Hongarije op de vingers na sluiten grenzen

De Europese Commissie waarschuwt lidstaat Hongarije dat het selectief sluiten van de grenzen een vorm van discriminatie is. Vorige week besliste premier Viktor Orban in het licht van een nieuwe corona-opflakkering dat zijn land dicht gaat voor een groot aantal EU-burgers.

Vandaag zal vanuit Brussel een brief richting de Hongaarse hoofdstad Boedapest vertrekken. Daarin doen eurocommissaris voor justitie Didier Reynders en eurocommissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson hun beklag over de beslissing van Viktor Orban om de grenzen selectief te sluiten. Zo mogen bijvoorbeeld Belgen, Nederlanders of Fransen het land niet in, maar Slovaken, Polen en Tsjechen wel als ze minstens vijf dagen daarvoor een negatieve coronatest hebben afgelegd. Discriminerend, klinkt het in Brussel.

Integriteit binnen de Schengenzone

‘Maatregelen die niet stroken met deze fundamentele principes van de Europese wetgeving moeten uiteraard onmiddellijk ingetrokken worden’, twitterde Reynders vandaag al. De MR-politicus en Johanson willen Hongarije herinneren aan het belang van integriteit binnen de Schengenzone. Bovendien voerde het land de maatregel door zonder de verschillende lidstaten te informeren tijdens de wekelijkse coördinatievergadering.

Vraag is maar of het voor de commissie niet vechten tegen de bierkaai is. Brussel kan dan wel pleiten voor een gecoördineerde aanpak, de verschillende lidstaten hebben nog altijd zelf het eindoordeel wat betreft nationale maatregelen en het beschermen van hun landsgrenzen. Daardoor is Europa al sinds maart, toen de coronacrisis op ons continent uitbrak, een kluwen van maatregelen die sterk verschillen van staat tot staat.

Gemeenschappelijke criteria

Toch zal de EU de komende dagen weer werk proberen maken van een gestroomlijnde In een discussienota wordt geijverd voor gemeenschappelijke criteria voor de vastlegging van epidemiologische risico’s, gemeenschappelijke kleurcodes voor risicogebieden en voor afspraken over de terugkeer van reizigers uit risicogebieden.