Politiechef na racisme van agenten op Facebook: ‘Stop ermee of bol het af’

In de Kamer heeft Marc De Mesmaeker, baas van de federale politie, gereageerd op de politiefacebookgroep waarin enkele agenten racistische commentaren plaatsten. Volgens De Mesmaeker moet de politie strenger selecteren.

De Mesmaeker betreurt wat er gebeurd is. In een besloten Facebookgroep, waarin zo’n 6.400 agenten van de politie zaten, werden racistische posts en opmerkingen geplaatst. ‘Het is jammer dat dat bestaat’, licht De Mesmaeker toe in een speciale Kamercommissie die helderheid wil scheppen rond de dood van Jozef Chovanec. ‘Het was oorspronkelijk nochtans een goed idee om zo’n groep te hebben. We kunnen allemaal veel leren van elkaar en nationale en internationale politie-informatie delen. Een nobel initiatief is om zeep geholpen.’

De Mesmaeker is kwaad op de betrokken agenten en spaart de scherpe woorden niet. ‘Stop ermee en bezin u’, zegt hij. ‘Als je echt meent wat je daar post, bol het af! We gaan vanaf nu onze selectiemachine ook sneller en beter laten draaien. We gaan ander en beter vinden.’