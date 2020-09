Voormalige zaakvoerders van McDonald’s dienen klacht in wegens rassendiscriminatie

McDonald’s is door 52 zwarte Amerikaanse ex-zaakvoerders aangeklaagd wegens rassendiscriminatie. In hun klacht beweren de zaakvoerders niet dezelfde kansen te krijgen als hun witte collega’s en vragen tot een miljard dollar schadevergoeding.

De zwarte zaakvoerders zouden winkellocaties in depressieve en door misdaad geteisterde buurten toegewezen krijgen. In de klacht, die dinsdag wordt ingediend, beweren ze ook dat de minder winstgevende locaties de zwarte zaakvoerders zouden opzetten om te mislukken.

De aanklagers halen ook eerdere voorvallen van racistisch discriminerende praktijken van McDonald’s aan. Zo werd McDonald’s onlangs geconfronteerd met andere beschuldigingen van rassendiscriminatie: in juli dienden drie zwarte medewerkers uit Florida een klacht in wegens een racistische en giftige werkomgeving. En in januari 2020 dienden de twee leidinggevenden van een filiaal ook een klacht in wegens rassendiscriminatie.

De fastfoodketen lag ook eerder onder vuur omdat ze er niet in slaagt seksuele intimidatie in haar restaurants te voorkomen en te weinig zou doen om haar werknemers te beschermen tegen gewelddadige klanten of zelfs covid-19.

In een interview met USA Today, had ceo Chris Kempczinski het over een recente update van de waarden van het bedrijf met een grotere nadruk op diversiteit en inclusie. ‘Hoe trots ik ook ben op onze geschiedenis op vlak van diversiteit en inclusie, moeten we hierop blijven inzetten’, zei hij.