Na bijna dertig jaar start het schooljaar in het Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege zonder een lid van de koninklijke familie op de schoolbanken. Prinses Eléonore begint op 1 september in het eerste middelbaar op het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem.

Ze was nochtans graag op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel gebleven, waar ze haar lagere school had gevolgd. Maar haar ouders koning Filip en koningin Mathilde kregen te horen dat ze niet toegelaten wordt.