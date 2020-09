Brad Pitts nieuwe vriendin heeft een echtgenoot

Hollywoodacteur Brad Pitt (56) is opnieuw van straat. Zijn nieuwe lief was dat al langer, meldt showbizzsite Page Six.

De 27-jarige Nicole Poturalski, een model uit Duitsland, werd afgelopen weekend gespot met Pitt op een Franse luchthaven. De twee zijn op vakantie in het zuiden van Frankrijk, in Chateau Miraval. Dat is een wijndomein dat Pitt samen met zijn ex-vrouw Agelina Jolie had gekocht.

Page Six zocht uit dat Poturalski al acht jaar getrouwd is met de Duitse restaurantuitbater Roland Mary. Het koppel heeft samen een zoon, maar zou er een open ­relatie op nahouden. Pitt en Poturalski zouden mekaar ontmoet hebben in een van Mary’s restaurants.