‘Het dossier dat nu in de pers komt verschilt zeer sterk met dossier dat twee jaar geleden aan mij werd voorgelegd’, zo begon toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn verdediging in de speciaal bijeengeroepen Kamercommissie naar aanleiding van zijn rol in de zaak-Chovanec.

Wat wist toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de zaak-Chovanec in februari en maart 2018? Op die vraag hopen de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken vandaag een antwoord te krijgen. Naast Jambon komen ook de huidige baas van de federale politie, Marc De Mesmaeker, en de voormalige politiebaas Catherine De Bolle meer uitleg geven in het parlement.

Jambon ging van start door nogmaals zijn medeleven te getuigen aan de familie. ‘Het verlies van een dierbare is een zware last om te dragen, ik hoop dat op een dag alles duidelijk zal worden en gerechtigheid zal geschieden. Het gerechtelijk onderzoek is nog lopende, kan dus niets zeggen over gerechtelijk dossier waarvan ik stand van zaken vandaag niet ken.’

‘Ik nog eens duidelijk herhalen dat beelden die opdoken in de pers, helemaal nieuw waren voor mij. Ze waren niet bekend bij mij of mijn kabinet, ik was net als iedereen geshockt toen ik ze voor het eerst zag. Ik heb het altijd goed voor met de politiediensten en zal hun ambt altijd met vuur verdedigen, maar wat ik zie op die beelden is ontoelaatbaar, onuitlegbaar en verschrikkelijk, voor hun collega’s en voor de hele maatschappij’, aldus Jambon.

‘Ik heb vanuit mijn huidige functie zeer weinig toegang tot het gerechtelijke dossier. Het dossier zoals het nu in de pers wordt voorgesteld, verschilt zeer sterk met het dossier dat 2,5 jaar geleden aan mij werd voorgesteld: als een gespierde politie-interventie gevolg door een overlijden enkele dagen later in het ziekenhuis. Zo werd het aan mij voorgesteld. Men kan vragen aan de huidige minister van Binnenlandse Zaken om dit te delen met de commissie, ik wil zelf geen procedurefout maken’, waarna Jambon de tijdlijn nogmaals overloopt met de commissieleden.

‘Waar zit hier het knipperlicht? Buiten dat verslag had ik niets anders qua informatie. De informatie die toen in de pers verscheen, deed bij niemand meer vragen opwerpen’

‘Geen ingebouwd wantrouwen’

Jambon hamert er ook op dat zijn kabinet wel proactief heeft gehandeld. ‘Op 26 februari hebben we dat verslag zelf opgevraagd, naar aanleiding van het verzoek van de Slovaakse ambassadeur. Uit dat verslag is niet op te maken dat er meer aan de hand was. Het omschrijft een moeilijke arrestatie, maar maakt op geen enkel ogenblik melding van de verschrikkelijke feiten die te zien zijn in de videobeelden. Het kabinet krijgt nu verwijten dat het niet proactief heeft opgetreden, maar dat is totáál niet waar. We hebben zelf dat verslag opgevraagd, om de ambassadeur te kunnen antwoorden. Zonder die actie zou ik dat verslag zelfs niet onder ogen gekregen hebben. Ik heb geen ingebouwd wantrouwen tegenover de politie. Stel u voor dat we in zo’n maatschappij zouden leven.’

Het feit dat de Slovaakse ambassadeur een onderhoud aanvroeg, is niet uitzonderlijk, benadrukt Jambon. ‘Het is de taak van een ambassadeur om zijn landgenoten te helpen. De ambassadeur heeft trouwens ook contact gehad met andere diensten, zoals het parket, met betrekking tot de voortgang van het dossier. Zelfs toen ik geen minister van Binnenlandse Zaken meer was.’

Waarom heeft hij geen tuchtprocedure opgestart? ‘Wel, de minister van Binnenlandse Zaken was geen tuchtorgaan, dat was het interne tuchtorgaan van de politie. Dat neemt niet weg dat de minister een zaak naar zich toe kan trekken, maar dat zijn uitzonderlijke procedures. Die worden enkel ingezet als er meer informatie is dat er sprake is van strafrechtelijke feiten. Over die informatie beschikte ik toen niet, en had geen enkele reden te veronderstellen dat die bestond. Er waren toen geen aanwijzingen dat ik als minister van Binnenlandse Zaken had moeten ingrijpen’, aldus Jambon.

(dadelijk meer)

De feiten dateren van eind februari 2018, maar kwamen vorige week aan het licht toen beelden van bewakingscamera’s opdoken.