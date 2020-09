Zoektocht van acht uur naar onbegeleide Kanaalzwemmer

De Britse kustwacht heeft maandag acht uur gezocht naar een man die het Kanaal wilde overzwemmen, van Dover tot Calais. Hij werd uiteindelijk teruggevonden op amper 500 meter afstand van de kust.

De Britse kustwacht kreeg maandag rond 12.10 uur een oproep binnen dat een man onbegeleid probeerde om het Kanaal over te zwemmen, van Dover tot Calais. Het was een vriend van de man die de hulp van de kustwacht inriep. Die zette meteen een helikopter en reddingsboten in om de zwemmer te lokaliseren, en er werd een oproep gelanceerd naar schepen in de buurt om uit te kijken naar de man.

Pas na acht uur kon de zoekactie worden afgeblazen. ‘De zwemmer werd iets na 20 uur gespot door een passerende boot, op amper vijfhonderd meter van de kust van Dover’, aldus een woordvoerder van de kustwacht aan BBC. De man had het koud en was moe, maar verkeerde anders wel in goede gezondheid.