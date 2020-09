Zware brand in garage Hyundai in Geraardsbergen

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen is dinsdagmorgen brand uitgebroken in een Hyundai-garage, waardoor de Astridlaan (N42) afgesloten is. Dat meldt de lokale politie. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden.

De brand brak rond 7 uur uit in de garage in de industriezone aan de Astridlaan. Er was een hevige rookontwikkeling en de brandweer van Geraardsbergen kreeg versterking van verschillende andere korpsen. De rookpluim dreef af naar Lierde en Brakel en ook daar werd gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Door de brand is de N42 in de richting van Zottegem afgesloten, net als het kruispunt met de Zonnebloemlaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.