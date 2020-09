‘Speelde erg solide op de belangrijke momenten’, zegt Flipkens na zege tegen Peterson

Kirsten Flipkens (WTA 72) plaatste zich maandag voor de tweede ronde van de US Open. De 34-jarige Kempense haalde het in haar eerste ronde na 2 uur en 2 minuten tennis in 2 sets (7-6 (7/1) et 6-4) van de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48). ‘Ik denk dat ik een erg goede wedstrijd gespeeld heb’, reageerde Flipkens.

‘Het was een hele lang dag, want de mannenwedstrijd voor ons nam vijf sets in beslag’, zei Flipkens. ‘Ik had me voorgenomen agressief te tennissen om haar niet het initiatief te laten nemen met haar sterke rechter. Ik speelde ook een prima tiebreak in de eerste set, die me vertrouwen gaf voor set twee. We waren aan elkaar gewaagd, maar ik denk dat ik erg solide was op belangrijke momenten.’

Flipkens komt voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009 tegen uitgerekend Kim Clijsters. Woensdag treft ze in de tweede ronde de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63).

‘Over haar kan ik momenteel nog niet veel zeggen. Ik ben net te weten gekomen dat ik tegen haar moet spelen, want ik had niet verder gekeken dan de eerste ronde. Ik keek haar nog niet in de ogen, maar voel me fysiek sterk en ik weet dat dat heel belangrijk is, als je al een zekere leeftijd krijgt (glimlach). Ik hoop dat ik met mijn ervaring iets kan forceren.’

Minnen en Van Uytvanck verloren

Eerder op de dag in New York verloor Greet Minnen (WTA 107) al haar eerste ronde op de US Open. De debutante moest in twee sets (6-1 en 6-4) de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19).

Alison Van Uytvanck (WTA 60) heeft zich maandag als laatste Belgische niet geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Van Uytvanck verloor in haar eerste duel van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74) na 1 uur en 52 minuten tennis in 3 sets.

Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (geen ranking), Ysaline Bonaventure (WTA 121) en Yanina Wickmayer (WTA 146) krijgen nog wat extra rust. Zij beginnen dinsdag aan hun US Open.