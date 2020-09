David Goffin naar tweede ronde op de US Open: ‘Prima resultaat tegen lastige tegenstandander’

David Goffin (ATP 10) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Luikenaar, het zevende reekshoofd, versloeg de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 35) na 2 uur en 27 minuten tennis in 4 sets. ‘Een prima resultaat tegen een speler die je liever niet treft in de eerste ronde van een grandslamtoernooi’, reageerde Goffin.

De 29-jarige Goffin neemt voor de negende keer deel aan het grandslamtoernooi op Flushing Meadows. De voorbije drie jaar stootte hij telkens door tot de vierde ronde.

‘Opelka is zo sterk dat je geen vat op hem hebt’, stak de Luikenaar van wal. ‘Hij kan ongelooflijke slagen uit zijn armen schudden. Tegen hem kan je heel goed spelen, maar toch verliezen. Vanaf de derde set begon ik me beter te voelen bij de terugslag. Ik kon een break verzilveren en dat was de sleutel tot succes. Ik speelde stevig en ben tevreden.’

Wegens de coronacrisis vindt de US Open dit jaar plaats zonder fans in de tribunes. Goffin zag dat tegen thuisspeler Opelka evenwel niet als een nadeel.

‘Ik stond toch wel onder een bepaalde druk, die allicht nog hoger was geweest met publiek. De tribunes hadden waarschijnlijk vol gezeten en voor hem kant gekozen. Dat had hem zeker energie gegeven. Toch is het ook een beetje raar om zonder fans te spelen. Zelfs bij een knap punt blijft het muisstil. Dat is wel spijtig.’

Goffin treft woensdag in de tweede ronde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 79).

Eerder op de dag in New York verloor Greet Minnen (WTA 107) al haar eerste ronde op de US Open. De debutante moest in twee sets (6-1 en 6-4) de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19).