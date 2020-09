Chili getroffen door twee sterke aardbevingen op minder dan half uur tijd

Nabij de Chileense noordkust hebben zich op minder dan een half uur tijd twee zware aardbevingen met elk een magnitude van meer dan 6 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geofysische instituut USGS. Er volgden daarna nog twee bevingen met een magnitude van meer dan 5.

Een eerste aardbeving vond plaats om 0.09 uur lokale tijd, op ongeveer 80 kilometer ten noordwesten van Vallenar in de noordelijke regio Atacama. De beving had een kracht van 6,8. Iets meer dan 20 minuten later vond een tweede aardbeving plaats met een kracht van 6,3. Die beving deed zich 2 kilometer verderop voor. Daarna volgden nog twee aardschokken, met een kracht van 5,4 en 5,1, elkaar snel op.

De Chileense autoriteiten registreerden de eerste aardbeving met een kracht van 7 en de tweede met een kracht van 6,1.

De aardbevingen leidden niet tot een tsunami-alarm. Er zijn ook geen berichten over gewonden, aldus lokale media.

De Chileense kust ligt op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.