Bewolkte eerste schooldag met kans op een buitje

Dinsdagvoormiddag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Echter is er kans op een buitje aan de kust en op de Ardense hoogten.

In de loop van de namiddag blijft het bewolkt met kans op een buitje, vooral in de Ardennen. De maxima veranderen nauwelijks en liggen tussen 13 en 20 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig uit noordnoordoost, draaiend naar noord. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en meestal droog. Tegen de ochtend kan lokaal nevel of mist gevormd worden. De minima dalen naar waarden tussen 7 en 13 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is het eerst nevelig met kans op lagen wolken of mist. Geleidelijk verschijnen er opklaringen en wordt het wisselend bewolkt. Zeer lokaal kan er nog een buitje vallen, maar in de meeste streken blijft het droog. De maxima schommelen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen, rond 20 graden aan zee en tussen 20 en 22 graden in de andere streken.

Donderdag bereikt een verzwakte regenzone ons land. Vanaf het westen neemt de bewolking toe met kans op wat regen of een buitje, vooral over het noordwesten van het land. Het wordt iets zachter met maxima tussen 18 en 20 graden aan zee en in de Ardennen, en tussen 21 en 23 graden in de andere streken.

Vrijdag hangt er nog vrij veel bewolking met af en toe regen. Het blijft vrij zacht met maxima tussen 19 en 23 graden.

Ook zaterdag is er nog kans op regen. De maxima schommelen meestal tussen 19 en 23 graden. In Belgisch Lotharingen kunnen de temperaturen tot 24 graden oplopen. De wind waait zwak tot soms matig, meestal uit veranderlijke richtingen.

Zondag wordt het droger met geleidelijk meer opklaringen vanaf het noordwesten van het land. Aanvankelijk valt er nog wat regen in de Ardennen. Het wordt ook iets frisser met maxima tussen 15 en 20 graden.

Maandag wordt het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige noordoostenwind.