Wit-Russische oppositie roept op tot nieuwe massastaking

De oppositie in Wit-Rusland roept burgers op om dinsdag massaal te gaan staken uit protest tegen het regime van president Alexander Loekasjenko. ‘Wij nodigen iedereen uit om solidariteit te tonen en het werk neer te leggen’, aldus de oproep. Volgens de organisatoren zal het ‘de grootste massastaking in de geschiedenis van het land’ worden.

Ook maakte oppositiekopstuk Maria Kolesnikova bekend dat er een nieuwe oppositiepartij is opgericht, genaamd ‘Vmestje’ (Samen). De partij wil de verantwoordelijkheid op zich nemen om een nieuwe maatschappij op te bouwen, aldus Kolesnikova. Zij werkt voor de voormalige bankier Viktor Babariko, die wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen op 9 augustus, maar door het regime werd gearresteerd. De aanklachten tegen Babariko gelden als politiek gemotiveerd.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.

Op 1 september beginnen ook in de voormalige Sovjet-Unie traditiegetrouw de scholen weer na de zomervakantie ‘Laat ons tonen dat Loekasjenko geen schooldirecteur is’, luidde de stakingsoproep dan ook mede.

Oppositieleider in ballingschap Svetlana Tichanovskaja, zelf taaldocent, riep de leraren op in lessen de waarheid te vertellen aan scholieren. ‘Laat ons de scholen en de goede naam van leraren van huichelarij en angst zuiveren.’

Samenkomst voor ambassade in Brussel

In Brussel hebben zich maandagavond omstreeks 20.00 uur tussen de 50 en 100 mensen verzameld voor de ambassade van Wit-Rusland in Brussel. Dit deden ze om hun solidariteit te tonen met de Wit-Russen die protesteren tegen de omstreden herverkiezing van president Loekasjenko.

De manifestanten hadden vlaggen bij en staken kaarsen en lichtjes op hun telefoons aan. Wit-Russische liederen werden gezongen en slogans tegen Loekasjenko gescandeerd.