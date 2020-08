Sofia Kenin opent tegen Yanina Wickmayer op de US Open: “Staar me niet blind op eindwinst”

Met als tegenstandster Sofia Kenin (WTA 4) mag Yanina Wickmayer (WTA 146) dinsdag in de eerste ronde van de US Open meteen vol aan de bak. De 21-jarige Amerikaanse kijkt ernaar uit om na de corona-onderbreking de draad weer op te pikken.

Kenin zegevierde begin dit jaar op de Australian Open. “Nadien plande ik om zoveel mogelijk te spelen, maar dat was niet mogelijk, alles veranderde door het vervloekte coronavirus. Ik wil tijdens de US Open putten uit mijn ervaring die ik op de Australian Open opdeed. Ik staar me niet blind op eindwinst hier, maar pak het wedstrijd per wedstrijd aan. Ik hoop dat de eindzege in Melbourne me zal helpen.”

“In Australië won ik enkele partijen en groeide ik in het toernooi”, vervolgde de Amerikaanse. “Iedereen speelt vandaag de dag goed. Makkelijke duels bestaan niet meer. Het fysieke aspect zal heel belangrijk zijn.”

Foto: BELGA

Dankzij het forfait van de Sloveense Polona Hercog (WTA 49) kreeg Wickmayer een stek op de hoofdtabel van de US Open. Wickmayer won in 2018 op Indian Wells de enige voorgaande confrontatie met Kenin.

Wickmayer kon zich tussen 2008 en 2018 elf keer op rij plaatsen voor de hoofdtabel in New York, maar vorig jaar geraakte ze er niet meer door de kwalificaties. Haar beste resultaat behaalde ze er in 2009 bij haar tweede deelname. In de halve finales ging ze er toen in twee sets uit tegen de Deense Caroline Wozniacki.

Greet Minnen moet meteen inpakken

Greet Minnen (WTA 107) heeft maandag haar openingsduel op de US Open verloren. De 23-jarige Kempense, die haar debuut maakte op het Amerikaanse grandslamtoernooi, moest na één uur en drie minuten in twee sets (6-1 en 6-4) de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19). Minnen maakte in januari haar debuut in het enkelspel op een grandslamtoernooi. Ze haalde op de Australian Open toen meteen de tweede ronde.