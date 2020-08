Slovaaks minister van Buitenlandse Zaken hekelt lakse onderzoek naar dood Chovanec

Ivan Korcok, de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken is niet te spreken over de manier waarop ons land het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanek, in 2018 op de luchthaven van Charleroi, heeft gevoerd. Ook parlementsvoorzitter Boris Kollar is streng voor de politie.

‘De beelden tonen een totale nalatigheid door de vertegenwoordigers van een andere staat tegenover onze medeburger. Dat is absoluut onaanvaardaar.’ Slovaaks minister van Buitenlandse Zaken Ivan Korcok spaart zijn woorden niet. België moet de dood van de Slovaak tot op het bot uitzoeken. ‘Deze misdaden moeten onderzocht worden, de daders moeten voor het gerecht komen. Onze aanwezigheid, en die van de Belgische media, tonen aan hoeveel waarde wij hechten aan het onderzoek van deze zaak. Ik apprecieer ten zeerste de menselijke reacties die uit België komen’, klinkt het bij Korcok.

Slovaaks buitenlandminister Ivan Korcok Foto: EPA-EFE

Vingertje uit Brussel

Ook parlementsvoorzitter Boris Kollar slikt zijn kritiek op ons land niet in. ‘Ik veroordeel de onevenredige manier van optreden van de Belgische veiligheidsdiensten en politie tegen Jozef Chovanec. Het spijt mij dat ik zo ver ben moeten gaan dat politici zich hier mee moeten bezighouden, dat het niet fatsoenlijk is onderzocht door Brussel, omdat Brussel diegene is die ons vertelt wat democratie is, hoe men zich moet gedragen.’