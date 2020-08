Organisatie BK wielrennen gebruikt naast 200 stootkussens ook 25 ‘totems’

Vandaag/maandag bereikten de organisatoren van het Belgisch kampioenschap op de weg in Anzegem, dat doorgaat op dinsdag 22 september, een akkoord met de firma Boplan. Die gaat 25 ‘totems’ leveren voor de titelstrijd. Deze zullen langs het parcours geplaatst worden in en rond Anzegem.

Daarnaast kunnen de organisatoren van het BK ook rekenen op zo’n 200, kleinere, stootkussens die zullen geleverd worden. Het wielercomité, dat ook instaat voor de wedstrijd Halle-Ingooigem, speelt zo in op de vraag van de renners, ploegleiders en UCI om de wielerwedstrijden veiliger te maken.

Een ‘totem’ is een nieuw type stootkussen dat uit kunststof gemaakt is en 2m40 hoog is. De totem is tevens uitgerust met een geluids- en lichtsysteem waardoor de renners er attent op worden gemaakt dat ze een gevaarlijk punt naderen. De totems hadden normaal gezien hun première gekregen op de E3 Harelbeke eerder dit jaar maar deze WorldTour-koers werd omwille het coronavirus afgelast.

“We hadden al een princiepsakkoord maar vandaag werd alles geconcretiseerd”, aldus Bram Robichez van de firma Boplan. “Wij zullen met onze firma Boplan de organisatoren van het Belgisch kampioenschap in Anzegem 25 ‘totems’ leveren. Daarnaast voorzien wij ook van zo’n 200 kleinere stootkussens die rond palen, bomen en andere obstakels op of langsheen het parcours zullen geplaatst worden tijdens het BK. De aanvragen van andere wielerwedstrijden lopen ondertussen vlot binnen. Blijkbaar zijn verschillende organisatoren geïnteresseerd in ons product. Ook voor de dameskoers in Bornem, van 13 september, zullen wij enkele stootkussens en totems leveren.”