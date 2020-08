Eerste vier wereldbekers in het schaatsen geschrapt, Bart Swings hoopt op bubbel in Heerenveen: “Verwachte beslissing”

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft de eerste vier wereldbekers op de langebaan in het komende seizoen geschrapt vanwege de coronacrisis. Het gaat om de wedstrijden in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), de Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december).

De ISU onderzoekt nog of er in Nederland in de periode tussen half november en half december toch wedstrijden kunnen worden gehouden in een alternatief ‘bubbelconcept’. Het bestuur streeft daarbij naar races in een veilige omgeving, op een hoog niveau en met een mondiale deelname.

Ook de eerste twee wereldbekers in het shorttrack zijn geannuleerd. Deze twee evenementen stonden voor november gepland in Canada. De wereldbekers in Zuid-Korea (11-13 december) en China (18-20 december) zijn in afwachting van nader overleg tussen de betrokken partijen nog niet van de kalender gehaald.

Foto: EPA-EFE

Hoop

“Die beslissing was wel verwacht”, reageerde Bart Swings maandag. “Wel had ik de hoop dat de eerste twee wedstrijden in Europa zouden doorgaan. Maar dat is helaas niet het geval.” Hij traint momenteel met zijn ploeg IKO (met onder meer Jan Blokhuijsen) op het ijs in Heerenveen.

Swings zegt dat hij wel een krachtmeting toe is. Deze zomer gingen ook bijna alle wedstrijden voor de skeeleraars niet door. Bij twee marathons in Nederland verscheen hij aan de start. Beide keren won hij. “Ze proberen in het najaar wedstrijden in Heerenveen te organiseren. Daar heb ik nu mijn hoop op gevestigd.”

Hij zegt het niet moeilijk te vinden om gemotiveerd te blijven trainen. “Ik focus mij op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Dat is mijn perspectief.”