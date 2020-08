Twee spelers van PSG zijn vermoedelijk besmet met coronavirus, drie positieve gevallen bij Atalanta

Twee spelers van Paris SG, waarvan de identiteit niet werd vrijgegeven, hebben symptomen van het coronavirus. Dat meldde de Champions League-finalist maandag via Twitter. Atalanta Bergamo,tegenstander van PSG in de kwartfinale in de Champions League, heeft maandag dan weer drie coronagevallen gemeld binnen haar spelersgroep.

“Twee spelers van PSG zijn vermoedelijk besmet met COVID-19. Hun gezondheidstoestand is wel zeer geruststellend. Ze vertoeven zoals de gezondheidsprocedures het voorschrijven in quarantaine”, stond te lezen in de tweet van PSG. Het zou een eerste coronageval zijn voor de Franse landskampioen. De club wacht nu op resultaten van de testen, verduidelijkte een bron bij de club aan AFP.

Hoewel de identiteit niet bekend is, gaat het al zeker niet om de Franse internationals Kylian Mbappé en Presnel Kimpembe, die zich zoals voorzien bij de Franse nationale ploeg hebben vervoegd in Clairefontaine.

De Franse sportkrant l’Equipe denkt dat het over de Argentijnen Leandro Paredes en Angel Di Maria gaat, die samen op vakantie in Ibiza waren, samen met andere spelers van de club zoals Neymar, Mauro Icardi en Ander Herrera.

Foto: Photo News

Het protocol van de Franse voetballiga voorziet nu quarantaine en een verplichte test voor spelers die symptomen van het virus vertonen. Zodra er vier spelers besmet zijn binnen de vier dagen, mogen de clubs geen gemeenschappelijke trainingen meer organiseren. Er kan ook tot uitstel van een wedstrijd worden overgegaan. PSG speelt na de interlandbreak een wedstrijd op 10 september op verplaatsing bij Lens, op 13 september ontvangen de Parijzenaars concurrent Marseille.

Verschillende clubs uit de League 1 hebben coronabesmettingen opgelopen de laatste weken, onder meer Lyon, Marseille, Rennes, Nantes en Montpellier. Omwille van besmettingen bij Marseille werd hun openingswedstrijd tegen Saint-Etienne eerder al uitgesteld.

Deux joueurs du @PSG_inside sont suspects d’infection au Covid-19.

Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2020

Drie positieve gevallen bij Atalanta

Atalanta Bergamo, het voorbije seizoen verrassend kwartfinalist in de Champions League, heeft maandag drie coronagevallen gemeld binnen haar spelersgroep. Van die spelersgroep maakt Rode Duivel Timothy Castagne voorlopig ook nog uit. De flankverdediger wordt gelinkt aan een vertrek naar Leicester City.

De drie positieve gevallen kwamen aan het licht bij de coronatests voorafgaand aan de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, die maandag aanving.

De drie spelers, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, hebben geen symptomen en verblijven momenteel in isolatie. Hun gezondheid wordt van nabij gevolgd door de lokale gezondheidsautoriteiten.

Bergamo was in maart het epicentrum van het coronavirus in Italië.