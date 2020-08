Moeder (40) uit Lanaken overleden nadat vrachtwagen fietsster met dochtertje aanrijdt

Maandagnamiddag even over drie uur is in het Limburgse Lanaken een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed een fietsende buurtbewoonster met achterop haar dochtertje aan. De 40-jarige moeder belandde onder de wielen van het zware voertuig. In het ziekenhuis bezweek ze aan haar verwondingen. Haar dochtertje van acht was er minder erg aan toe maar verkeerde na het drama, net als de vrachtwagenchauffeur, in shock

Maandag even over drie in de namiddag plaatste een chauffeur van het containerbedrijf Herwey uit Lanaken een puincontainer bij een woning in de Waterstraat waar verbouwingswerken uitgevoerd worden. Even na het wegrijden, ter hoogte van het kruispunt met de Wijngaardstraat, ging het mis. Een fietsende moeder met achterop haar dochtertje, die in de Waterstraat parallel reed met de vertrekkende vrachtwagen, werd op het fietspad door het zware voertuig gegrepen. Het kind werd weggeslingerd, maar de jonge moeder werd overreden en 20 meter meegesleurd door de lege containertruck.

Getuige F.M. in een tegenliggend voertuig zag het ongeval gebeuren. “Ik ben beginnen toeteren, want de chauffeur had blijkbaar niets in de gaten, waarop hij gestopt is en ik ben toen meteen naar het slachtoffer gerend. Volgens mij is de vrouw zowel door een voor- en achterwiel overreden. Het kleine meisje, dat van de fiets geslingerd was, had pijn aan haar knieën, maar leek me niet ernstig gewond. De moeder wel.”

Ook C.V. die toevallig in de buurt was, zag een en ander gebeuren. “Meer zelfs” getuigt hij, “ik zag de fietsende vrouw met haar kind keurig op het fietspad rijden, zag ook de haast gelijktijdig vrachtwagen vertrekken en de weg kruisen, en voelde aan dat het mis zou gaan. Ik rende meteen naar het ongeval, ontfermde me in eerste instantie over de vrouw en belde de hulpdiensten. De verbaasde chauffeur - die naar eigen zeggen niks gemerkt had - deed ik even achteruit rijden, zodat we de vrouw van onder het achterwiel konden bevrijden. Ze was er zichtbaar erg aan toe.” Ook meerdere omwonenden snelden naar het ongeval - onder meer een verpleegster van het Wit-Gele Kruis - om hulp te bieden.

De hulpdiensten waren vrij vlug ter plaatse: MUG, ziekenwagen, brandweer en politie. Die laatste sloot meteen de Waterstraat en Wijngaardstraat af voor al het verkeer. Beide slachtoffers kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Naar verluidt had de moeder ernstige inwendige bloedingen en breuken. Haar toestand was erg zorgwekkend en ze werd onverwijld naar het ZOL in Genk overgebracht. Daar is ze enkele uren later bezweken aan de verwondingen. Haar dochtertje is voor verzorging en verdere controle meegenomen. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt het dramatische voorval, dat in de buurt voor behoorlijk wat commotie zorgde.