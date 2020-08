Hart van Verviers eerste burgemeester gevonden in fontein

In Verviers hebben bouwvakkers een wel heel vreemd reliek gevonden. In een fontein ontdekten ze een kist met daarin het hart van de eerste burgemeester van de Luikse stad.

Het was Verviers schepen van Openbare Werken, Maxime Degey, die vandaag bekendmaakte welke ietwat lugubere ontdekking enkele werkmannen een tweetal weken geleden deden. In een fontein op de Place Verte, in het centrum van Verviers, vonden ze tijdens restauratiewerken een ongeopend koffertje met daarin het hart van Pierre David, die van 1798 tot aan zijn dood in 1839 de burgemeester van het Waalse stadje was. Omdat hij de Belgische revolutie in 1830 meemaakte en dus over Verviers waakte in de tijd dat de stad ‘Belgisch’ werd, wordt hij ook wel de eerste burgervader van Verviers genoemd.

Oude mythe

Toen hij in 1839 op 58-jarige leeftijd omkwam na een ongeluk, werd volgens een aloude legende zijn hart verwijderd en aanvankelijk in het gemeentehuis bewaard. In 1883 werd het orgaan vervolgens overgeplaatst naar de naar hem genoemde David-fontein op de Place Verte. Wat lange tijd werd verteld als mythe, blijkt nu dus waarheid.

Het hart zal nu tentoongesteld worden in het plaatselijke museum van schone kunsten. Daar is het nog tot 20 september te bezichtigen.