Caleb Ewan wint massaspurt in derde etappe Tour de France in Sisteron

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) heeft in een massaspurt de derde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen, van Nice naar Sisteron. De Fransman Julian Alaphilippe blijft in het geel. Morgen wacht de renners een eerste bergetappe met start in Sisteron en aankomst in skioord Orcières-Merlette.

Gele trui: Julian Alaphilippe

Groene trui: Peter Sagan

Bolletjestrui: Benoit Cosnefroy

Witte trui: Marc Hirschi

Hoe kwam de zege tot stand?

Vrij simpel. Met het vallen van de vlag reden drie renners weg. Jerôme Cousin, Anthony Perez en, jawel hoor, Oliver Naesen. Perez begon de dag als co-leider in de bergstand. En dus reageerde ook Benoit Cosnefroy, die andere leider in de bergstand, en ploegmaat van Naesen. Het viertal reed vlotjes weg maar toen de kloof naar de drie minuten opliep, kreeg Oliver Naesen het bevel zich te laten uitzakken tot in het peloton. Toen na twee hellingen ook Perez en Cosnefroy zich lieten uitzakken, bleef Cousin alleen over voor een ongelijke strijd met het peloton. De massaspurt was onvermijdelijk. En wat voor een spurt. Sam Bennett leek Deceuninck-Quick-Step een tweede dagzege te schenken maar dat was zonder een slalommende Caleb Ewan gerekend. Hij schonk Lotto-Soudal de zege die het zo nodig had.

Wie reed zich nog in de kijker?

Tim Declercq, Remi Cavagna en Kasper Asgreen kwamen het vaakst in beeld in de achtervolging op het drietal en later de enkeling. Voor het overige noteerden we vooral een emotieloze etappe waarin de kopmannen, onder invloed van de regen vroeg in de etappe, het rustig aan deden.

Wat deden de favorieten?

Overeind blijven. Het regende bij momenten flink in de Provence en dan gaan bij de grote jongens de alarmbellen af. Het tempo lag ook niet bijster hoog. Enfin, noem het maar een snipperdag.

Verder nog iets dat u moet weten?

Dat Anthony Perez uit koers stapte terwijl hij virtueel in de bollentrui reed. Perez won de twee spurtjes en nam de bollentrui over van Cosnefroy. Buiten het beeld van de camera’s kwam Perez echter in een afdaling ten val en brak hierbij zijn sleutelbeen en liep ook nog een ribbreuk en klaplong op. En zo bleef Cosnefroy in de bollentrui. Jammer voor Perez die zijn jour de gloire dubbel en dik verdiende.

Peter Sagan pakte dan alweer de groene trui over van Alexander Kristoff. Tot Parijs? Zou zomaar kunnen.

Ook opvallend: de gemiddelde snelheid lag trager dan het traagste uurgemiddelde. En dat na twee dagen koers.

Uitslag:

1. Caleb Ewan

2. Sam Bennett

3. Giacomo Nizzolo

4. Hugo Hofstetter

5. Peter Sagan

6. Edward Theuns

7. Cees Bol

8. Matteo Trentin

9. Bryan Cocquard

10. Niccolo Bonifazio

Stand:

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT)

2. Adam Yates (GBr/MTS) op 0:04

3. Marc Hirschi (Zwi/SUN) 0:07

4. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:17

5. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:17

6. Esteban Chaves (Col/MTS) 0:17

7. Davide Formolo (Ita/UAD) 0:17

8. Egan Bernal (Col/INS) 0:17

9. Richard Carapaz (Ecu/INS) 0:17

10. Tom Dumoulin (Ned/TJV) 0:17