Eerste blockbuster sinds covid-19, ‘Tenet’, scoort verrassend sterk

Met meer dan 50.000 bezoekers scoort Tenet ook in ons land een sterk openingsweekend. Een hoopgevend signaal voor de cinema’s en een duw in de rug voor de Hollywoodstudio’s.

De eerste blockbuster sinds Covid-19 de (halve) wereld onder een stolp plaatste, is een feit: Tenet heeft in zijn openingsweekend zo’n 44 miljoen euro opgehaald, in 41 landen. Daarmee scoort de film van Christopher Nolan beter dan verwacht (of gevreesd), en dat nog voor die volgend weekend uitkomt in de VS, Rusland en China. Daar scoorde de Chinese oorlogsfilm The eight hundred zelfs een nog beter weekend, met 57 miljoen euro.

Een aanzienlijk deel van de box office van Tenet komt uit Europa, met 6 miljoen euro uit het Verenigd Koninkrijk, 5,6 miljoen uit Frankrijk en 3,5 miljoen uit Duitsland. In Nederland scoorde de regisseur van Interstellar en Inception zelfs het beste openingsweekend uit zijn carrière.

Ook in ons land doet de film het uitstekend: tussen vorige week woensdag en zondagavond trokken 53.688 Belgen naar de film. Dat bracht 526.439 euro in het laatje. ‘De film doet het beter dan verwacht en in de lijn van Nolans vorige films’, zegt Valerie Depreeuw van Warner België. ‘Het bewijst dat mensen weer zin hebben om naar de bioscoop te gaan. De film zet in zijn eentje het beste weekend van de hele zomer neer, zelfs als je bij vorige weekends alle films optelt.’

Tenet scoort in ons land het derde beste openingsweekend van het jaar, na 1917 en Bad boys for life. Cruciaal: die laatste deden dat nog voor corona uitbrak in ons land.

Bij Kinepolis haalt men ongetwijfeld opgelucht adem. Sinds de heropening van de cinema’s op 1 juli was er nog geen film die het grote publiek kon lokken. Het gros van het cijfer van Tenet wordt opgehaald in de multiplexen van Kinepolis en UGC. ‘Dit is een spectaculaire film gemaakt voor het grootst mogelijke scherm’, zegt Stijn Vanspauwen van Kinepolis. ‘Het is bemoedigend dat Warner het risico nam en dat heeft duidelijk geloond. We hopen dat dit succes inspirerend werkt en dat de andere Hollywoodstudio’s volgen.’

Dat is een ander paar mouwen. De eerstvolgende dure Hollywoodproductie is nog een maandje wachten, wanneer op 30 september superheldenfilm Wonder Woman1984 uitkomt. Ook die film is van Warner: de andere Hollywoodstudio’s kijken voorlopig nog de kat uit de boom.

Imax boomt

Net als in de rest van de wereld was er ook in België een verhoogde vraag om de film te zien op een Imax-scherm - in de pers en marketing werd vaak herhaald dat de film daar het beste tot zijn recht komt. Dat betekent ook verhoogde inkomsten, gezien dat een duurder ticket vergt (16,65 euro). ‘De imax-zalen verkochten het snelst: verschillende vertoningen geraakten uitverkocht’, zegt Vanspauwen. ‘Dat laatste betekent dan wel 200 man in een zaal van 400, omdat we rekening houden met social distancing. Op dit moment zijn we overigens aan het berekenen wat het betekent dat we voortaan maar 1 stoel tussen de bubbels moeten laten in plaats van 2. Wel houden we het dambordpatroon aan, zodat er niemand meteen achter of voor je zit. Veiligheid komt eerst. Het maximum van 200 blijft behouden, we gaan geen uitzonderingen vragen.’

Eerder had Eddy Duquenne, ceo van Kinepolis, zich gekant tegen de mondmaskerplicht. Bewijzen de goede cijfers van Tenet nu dat mensen daar toch weinig problemen mee hebben, als er maar een film speelt die ze willen zien? ‘Dat zou best kunnen. We zien in elk geval dat de grote meerderheid van het publiek het mondmasker tijdens de voorstelling aanhoudt. Voor zover dat te verifiëren valt. We gaan geen politieagent spelen.’