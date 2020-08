Hoe zit het weer met de bubbels in onze buurlanden?

Premier Sophie Wilmès vindt het tijd om het concept van de ‘coronabubbel’ te herbekijken. In onze buurlanden hebben ze het zelfs nooit nodig gevonden om het concept in te voeren.

Bij het versoepelen van de lockdown werd ook de sociale bubbel geïntroduceerd: dat is de groep van personen met wie u nauw contact hebt en voor wie de veiligheidsafstand van anderhalve meter niet altijd gerespecteerd hoeft te worden. Eerst ging het om vijftien contactpersonen per persoon en per week, eind juli werd het bijgestuurd tot vijf vaste contactpersonen. Enkel voor kinderen werd een uitzondering gemaakt.

Maar mogelijk verdwijnt die ‘coronabubbel’ binnenkort voor iedereen, zo maakte premier Sophie Wilmès (MR) bekend. Het concept moet opnieuw worden uitgevonden, ‘want de bevolking houdt zich daar nog amper aan’, aldus de premier, die wel benadrukt dat het belangrijk blijft dat we onze sociale contacten waarbij we geen afstand kunnen houden, beperken.

Bij onze buurlanden is er geen sprake van vaste bubbels. Waar België hard inzet op het beperken van de sociale contacten, kiest Nederland voor afstand houden. De basisregel om anderhalve meter afstand te bewaren voor elkaar, geldt alleen niet binnen het huishouden en niet voor kinderen. Ook jongeren tot achttien jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren, maar dienen dat wel te doen ten opzichte van volwassenen, bijvoorbeeld op school. Thuis mag je maximaal zes personen extra ontvangen, en ook dan horen die altijd anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen bewaren, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ook in Frankrijk hebben ze het concept van een vaste bubbel nooit geïntroduceerd. In het openbaar mag je niet met meer dan tien personen samenkomen, maar op privéterrein doe je wat je wilt. Al vreest de overheid dat die grote familiebijeenkomsten wel eens de motor kunnen zijn van de explosieve groei aan besmettingen die de voorbije dagen werd opgetekend.

Hoewel wordt aangeraden om het aantal contacten beperkt te houden en om afstand te bewaren, geldt er ook in Duitsland geen beperking meer op het aantal personen van verschillende huishoudens dat je mag ontmoeten. Bij een uitbraak kan elke deelstaat wel nieuwe beperkingen opleggen over hoeveel mensen mogen samenkomen op een privébijeenkomst.

In het Verenigd Koninkrijk wordt het aantal sociale contacten wel nog geteld, al is er geen sprake van een vaste bubbel. In Wales zijn ze nog het strengst: een ander huishouden ontmoeten, mag enkel in buitenlucht. In Engeland mogen twee huishoudens bij elkaar thuis op bezoek, of samen op restaurant of naar de pub. In Schotland mag je binnen dan weer afspreken met andere mensen uit twee huishoudens, al hoor je nog steeds één meter afstand te houden. De groep mag nooit groter zijn dan acht. In Noord-Ierland, tot slot, mogen maximum zes mensen van twee huishoudens binnenhuis met elkaar afspreken, al wordt aangeraden om waar mogelijk afstand te bewaren, goed te ventileren en indien mogelijk een mondmasker te dragen.