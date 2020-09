Het wordt vandaag heet onder de voeten van Jan Jambon

Er is iemand gestorven in een politiecel. En toch lijkt niemand er zich veel van aan te trekken. Tot meer dan twee jaar later beelden opduiken. De eindverantwoordelijken van toen verantwoorden zich vandaag in de Kamer.

Jan Jambon moet zich vandaag in de Kamer verantwoorden voor zijn passiviteit in de zaak-Chovanec en voor zijn warrige communicatie daarover de voorbije dagen. Sowieso heeft het imago van Sterke Jan een deuk gekregen de voorbije dagen. Vandaag weten we of het daarbij blijft. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en binnenlandredactrice Eline Bergmans blikken vooruit.

