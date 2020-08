Miljoenendans om de voetbalschoenen van Neymar

Na vijftien jaar dumpt de Braziliaanse stervoetballer Neymar het Amerikaanse sportmerk Nike als schoenensponsor, wellicht voor Puma. Of is het omgekeerd? En waarom eigenlijk?

Niets is nog wat het was, ook in voetballand. Niet alleen Lionel Messi staat dicht bij een spectaculaire transfer, ook Neymar staat dicht bij een spraakmakende carrièrewending. Zij het niet op, maar buiten het voetbalveld. ‘Neymar is niet langer een atleet van Nike’, schreef woordvoerder Josh Benedek in een mail aan het Franse persbureau AFP. Waarmee hij na vijftien jaar het einde bevestigde van een van de grootste individuele sponsorcontracten ooit in de sportwereld.

Contract van 105 miljoen

De laatste overeenkomst die de Braziliaanse voetbalster van PSG met Nike ondertekende, is volgens Braziliaanse media immers alleen al 105 miljoen euro waard. Een elfjarig contract dat in principe nog liep tot eind 2022, maar dat nu vervroegd wordt beëindigd. Wellicht omdat de Braziliaan op het punt staat om een nieuw, groot sponsorcontract te ondertekenen met Puma, een van de twee grote Duitse rivalen van het Amerikaanse sportmerk.

Waarom dit wereldnieuws is? De voetbalschoen is het voorbije decennium een modeartikel geworden – niet voor niets liet Adidas jaren geleden al supermodel Gisele Bündchen als reclamestunt naakt poseren voor Vogue Paris (met alleen haar Stan Smiths aan, red) – en neemt daardoor een steeds groter deel van de schoenenmarkt in. Vorig jaar alleen al werden zeven van de tien meest verkochte sneakers in de VS geproduceerd door Nike.

Voetbalster wordt “influencer”

Grote sponsorcontracten met topclubs én individuele voetbalsterren, zijn daarbij meer dan ooit de sleutel om deze snelgroeiende markt te blijven domineren. En dat heeft Nike goed begrepen. Het Amerikaanse sportmerk ging al in zee met Neymar toen hij amper dertien was en op het internet furore maakte met video’s van zijn dribbels. De piepjonge aanvaller moest toen nog debuteren voor Santos, de mythische club van Pelé uit de staat Sao Paulo. Sindsdien werd samen met de Braziliaanse voetbalster zowat elk jaar een nieuw paar schoenen gelanceerd.

Een gok die Nike geen windeieren legde. Op en naast het veld is de Braziliaanse ster nu een echt merk geworden, een “influencer” gevolgd door miljoenen fans op sociale netwerken. Waardoor Neymar een grote invloed kan uitoefenen op het koopgedrag van zijn miljoenen volgers. Comfort en pasvorm zijn de voorbije jaren immers volledig ondergeschikt geworden aan wat specialisten ‘athleisure’ heten, de looks en de status van het sportkledij en schoenen. Kinderen en jongelui spelen vandaag het liefst met de schoenen van hun absolute voetbalidolen: zoals Ronaldo, Neymar of Messi.

Uitdager Puma

En dus hebben die wereldsterren steeds meer onderhandelingsmarge, waardoor ze de voorbije jaren steeds grotere sponsorcontracten konden afsluiten. Het magazine Forbes schat de inkomsten van Neymar dit jaar op 95,5 miljoen dollar (inclusief sponsoring), waarmee hij op de zevende plaats prijkt in de lijst van best betaalde beroemdheden.

Volgens verschillende buitenlandse media zou de 28-jarige PSG-spits nu onderhandelingen voeren met Puma, de kleinere Duitse uitdager van Nike, die zich steeds openlijker op de voetbalmarkt gooit. Zo verdrong Puma vorig jaar het veel grotere Nike ook al als kledijsponsor bij Manchester City met een deal van 76 miljoen euro. Maar om met de twee grote sportmerken - Nike en Adidas - te kunnen rivaliseren, heeft Puma (dat over de zaak Neymar voorlopig elk commentaar weigert, red)qua omzet wel nog een hele weg te gaan.

Catastrofaal sportjaar

Bijkomend probleem daarbij is dat corona nu al zorgt voor een catastrofaal sportjaar, met alle financiële gevolgen van dien. Ondanks hogere verkopen online, zagen zowel Nike, Adidas als Puma de verkoopomzet in het eerste halfjaar fors zakken vanwege corona. Tijdens de piek van het virus waren bij marktleider Nike bijvoorbeeld wereldwijd 75 procent van alle sportwinkels gesloten.

Tel daarbij het onverwachte uitstel van de Olympische Spelen en het EK naar 2021 en de tanende reputatie van Neymar - die wegens zijn onsportieve schwalbes (fopduiken), zijn talrijke blessures en publieke beschuldigingen wegens (vermeende) verkrachting volgens sommige waarnemers toch wat van zijn aura is kwijtgeraakt - en je begrijpt waarom Nike volgens ingewijden niet zomaar bereid was om voor een nieuw sponsorcontract met de Braziliaanse wereldster nogmaals de jackpot op tafel te leggen. Doet Puma dat straks wel?