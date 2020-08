Tour de France 2020. Etappe 4 (Sisteron - Orcières-Merlette): opnieuw een buitenkans voor Julian Alaphilippe

Nauwelijks vier dagen ver en de renners mogen al een eerste keer bergop finishen. De klim naar Orcières-Merlette is niet superzwaar en wordt niet vaak bezocht. Maar Eddy Merckx incasseerde er in 1971 wel één van zijn zwaarste opdoffers ooit na een lange aanval van Luis Ocana. Zo ver zal het vandaag niet komen. Voor de klassementsrenners komt deze etappe te vroeg om in de kaarten te laten kijken.

Start en finish: Sisteron - Orcières-Merlette

Afstand: 157km

Parcours: glooiend met een pittige slotklim

De eerste aankomst bergop maar verwacht u niet aan vuurwerk. Er liggen voor de slotklim naar het skioord vier hellingen: ééntje van vierde en drie van derde. Het gaat dus constant bergop en -af. De slotklim is zeven kilometer lang aan net geen zeven procent.

Favorieten: een klimmer zonder klassementsambities

Het zullen niet de klassementsrenners zijn die voor het offensief kiezen. De klim naar Orcières-Merlette zou spek naar de bek van Julian Alaphilippe moeten zijn, denken wij. Dus denken we, opnieuw, dat Deceuninck - Quick-Step de vluchters zal controleren met als doel Alaphilippe in het geel te houden en eventueel naar een nieuwe dagwinst te loodsen. Zullen de klassementsrenners elkaar een prikje te geven? Zou zomaar kunnen maar de verschillen zullen niet groot zijn.

Sleutelmoment: de slotklim naar Orcières-Merlette

Het is geen loodzware aankomst maar het zal toch een goede klimmer moeten zijn die in Orcières-Merlette wil winnen. De renners komen aan op meer dan 1800 meter en dat is niet niks. De eerste kilometer is de zwaarste, ook het slot is behoorlijk lastig.

Verandert de gele trui van schouders?

Het zou ons verbazen. Alaphilippe is mans genoeg om deze klim in het gezelschap van de beste klimmers te overleven. Wij zien hem zelfs voor ritwinst gaan.

Wat zei De Gendt over deze rit in onze Tour-gids?

“In de vierde rit al meteen een aankomst bergop. Ik heb Orcières-Merlette nog nooit beklommen. Zeven kilometer aan gemiddeld 6,7 procent, met de zwaarste stukken op het einde… Maar het ziet er wel gelijkmatig uit. Het is steil, iets voor de kleine plateau. Dus meer voor de echte klimmers dan voor de machtsklimmers. Het is, schat ik, een klim van zo’n 25 minuten. Grote verschillen moet je niet verwachten. De winnaar wordt een klimmer met een goed eindschot. Dit is een zware test voor de kandidaat-eindwinnaars. Misschien dat een grote vluchtersgroep wel kans maakt, het hangt ervan af wie op dat moment leider is.”