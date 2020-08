Piketty weigert censuur, waardoor nieuw boek niet beschikbaar is in China

De Franse econoom Thomas Piketty weigert om enkele passages te schrappen in zijn laatste boek ‘Capital et idéologie’, een voorwaarde om in China verkocht te mogen worden.

De Chinese president Xi Jinping sprak destijds vol lof over Le capital au XXI siècle van Thomas Piketty, waarvan ook in China honderdduizenden exemplaren werden verkocht, maar het laatste boek van Piketty is er iets moeilijker te vinden. Noch de Franse editie noch de Engelse editie van het vuistdikke Capital et idéologie, dat eind vorig jaar verscheen, is beschikbaar in China. En dat heeft te maken met het thema van het boek: Piketty gaat op zoek naar de sleutel achter ongelijkheid.

De Chinese uitgeverij Citic Press Group had Piketty en zijn Franse uitgeverij gevraagd om een aantal passages uit het boek te schrappen, met name de hoofdstukken waarin wordt gesproken over de groeiende ongelijkheid in China. Een vraag waar Piketty niet op wou ingaan.

‘Ik heb deze voorwaarden geweigerd en gezegd dat ik een vertaling enkel zou accepteren als er niet in het boek werd geknipt. Ze wilden zo goed als alle passages knippen waarin wordt verwezen naar het huidige China’, zo verduidelijkte hij aan The Guardian. ‘Ook andere Chinese uitgevers die mijn Franse uitgever Le Seuil hebben gecontacteerd, zeggen dat er geschrapt zou worden, dus voorlopig lijkt het erop dat mijn boek niet gepubliceerd zal worden in China.’

‘Ik bied in het boek een kritisch, maar constructief perspectief op ongelijke regimes en hun hypocrisie: in China, maar ook inde Verenigde Staten, Europa, India, Brazilië, het Midden-Oosten… Het is betreurenswaardig dat Xi Jinpings “socialisme met Chinese karakteristieken” zich terugtrekt uit een open discussie’, aldus Piketty op Twitter.

Citic Press Group zegt in een reactie aan de South China Morning Post dat ze vereerd zijn om samen te werken met Piketty, en dat ze nog in bespreking zijn over het copyright van zijn nieuwe boek.