Premier Wilmès: ‘Mogelijk tijd om concept van coronabubbels te herbekijken’

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft adviesorgaan Celeval gevraagd om het concept van de ‘coronabubbels’ te herbekijken, in de aanloop naar een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Dat heeft ze maandagochtend gezegd op de Franstalige nieuwszender LN24.

Maandagochtend was premier Wilmès te gast bij de Franstalige zender LN24 waar ze zei dat ‘de situatie vandaag onder controle is’, maar tegelijkertijd waarschuwde voor laksheid.

Ook gaf ze aan dat er gauw een nieuwe Nationale Veiligheidsraad (NVR) gepland moest worden. Op dit moment staat de volgende raad gepland voor eind september, maar die kan uiteraard vroeger bijeengeroepen worden.

Die NVR moet er komen ‘voor de bedrijfssectoren die nog niet konden heropstarten, maar ook om bepaalde maatregelen te herbekijken. We hebben Celeval (het overheidsorgaan dat de regering wetenschappelijke adviezen over de aanpak van het coronavirus geeft, red.) bijvoorbeeld gevraagd om het concept van de sociale bubbels opnieuw uit te vinden, want de bevolking houdt zich daar nog amper aan’, aldus de premier. ‘Want het blijft belangrijk dat we de sociale contacten waarbij we ons geen afstand kunnen houden, beperken’, benadrukte ze. Maar, voegde ze er aan toe, zolang je anderhalve meter afstand kunt houden, kan je op dit moment al doen wat je wil. ‘Maar het is waar dat dat niet altijd gemakkelijk is. Het is moeilijk bij bepaalde personen.’

Over een versoepeling van de mondmaskerplicht was Wilmès minder toegeeflijk: ‘Dat blijft belangrijk om uw medemens te beschermen.’