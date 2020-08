Uitstel, maar geen afstel: vraag nu je gratis railpass aan

Elke Belg ouder dan twaalf kan vanaf vandaag zijn gratis railpass aanvragen, goed voor twaalf gratis treinritten, te gebruiken vanaf 5 oktober.

De superkern besliste in juni om elke Belg een gratis railpass uit te reiken, om uitstapjes in eigen land te stimuleren. Door een nieuwe opstoot van het aantal besmettingen werd echter besloten om die pas na de zomer te verdelen, om mensenmassa’s te vermijden op drukbezochte plaatsen.

Uitstel bleek in deze dan toch geen afstel: geïnteresseerd kunnen vanaf vandaag de ‘Hello Belgium Railpass’ aanvragen via een formulier op de website. Opgelet: je hebt hiervoor slechts tijd tot en met woensdag 30 september 2020, en de aanvraag gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer. De papieren treinkaart wordt met de post verstuurd naar het adres vermeld in het rijksregister. Wie zijn of haar treinkaart heeft aangevraagd, krijgt die binnen de acht à tien dagen in de bus, belooft de spoorwegmaatschappij.

Twee ritten per maand

Alle Belgen ouder dan twaalf (of die twaalf jaar wordt voor 31 maart 2021) kunnen de gratis railpass aanvragen. Kinderen jonger dan twaalf reizen sowieso gratis met de trein mits ze worden begeleid.

De treinkaart staat op naam en is zes maanden geldig. Ze kan worden gebruikt vanaf maandag 5 oktober 2020 en tot woensdag 31 maart 2021, met de bijkomende beperking van maximum twee ritten per maand, ofwel één heen-en-terugreis. Reizen kan tijdens de week vanaf 9 uur en op om het even welk tijdstip tijdens het weekend, verduidelijkt NMBS. Reizigers dienen hun treinkaart in te vullen voor ze opstappen, en die samen met hun identiteitskaart tonen aan de treinbegeleider.

Meer dan 500 bestemmingen

NMBS lanceert samen met de ‘Hello Belgium Railpass’ ook een communicatiecampagne die de rol van de trein als duurzaam vervoersmiddel in de verf zet en die de toeristische, commerciële, recreatieve en culturele sectoren ondersteunt. ‘Het doel is om de meer dan 500 mogelijke bestemmingen in België die bereikbaar zijn met de trein op regelmatige basis in de kijker te zetten’, aldus de spoorwegmaatschappij in een persbericht.

NMBS benadrukt dat de treinkaart niet kan worden aangevraagd of afgehaald in het station. Wie geen toegang heeft tot het online formulier, kan assistentie vragen via het telefoonnummer 02/300 15 15.