Lady Gaga grote winnaar op MTV Video Music Awards, Billie Eilish blijft achter met lege handen

Met vijf prijzen en vier exuberante outfits was Lady Gaga opnieuw de grote ster op de Video Music Awards van MTV. Ook The Weeknd en Ariana Grande vielen in de prijzen, Billie Eilish ging naar huis met lege handen.

MTV deelde zijn Video Music Awards zondag uit middels een virtueel evenement, al waren er ook enkele optredens van Miley Cyrus, The Weeknd, Ariana Grande, Lady Gaga en BTS op verschillende locaties in New York. De show werd opgedragen aan acteur Chadwick Boseman, die afgelopen week op 43-jarige leeftijd is overleden door darmkanker.

De hoofdvogel, de prijs voor de video van het jaar, werd weggekaapt door The Weeknd met ‘Blinding lights’. Het nummer werd ook bekroond in de categorie beste r&b.

Lady Gaga ging naar huis met vier prijzen, onder andere die voor beste artiest, terwijl ze de prijzen voor beste lied, beste samenwerking en beste cinematografie deelt met Ariana Grande, voor ‘Rain on me’. Beiden maakten kans op maar liefst negen awards. Ariana Grande won ook in de nieuwe categorie beste muziekvideo van thuis, voor het nummer ‘Stuck with u’, dat ze opnam samen met Justin Bieber.

Lady Gaga mocht daarnaast ook de eerste MTV Tricon award mee naar huis nemen, een prijs die de muziekzender speciaal voor haar in het leven heeft geroepen omdat ze naast muziek ook uitblinkt in acteren, mode en activisme. ‘Ik had nooit durven dromen dat ik ooit zo’n award zou ontvangen die me eert om zovele van mijn passies’, aldus de zangeres, die bij elke verschijning een andere outfit droeg, de ene nog opvallender dan de ander, maar wel steeds met mondmasker.

K-popgroep BTS won twee prijzen met ‘On’ (beste pop en beste K-pop), Megan Thee Stallion won met ‘Savage’ in de categorie beste hiphop, Taylor Swift voor beste regie van ‘The man’, Coldplay in de categorie beste rock met ‘Orphans’ en Doja Cat werd gevierd als beste nieuwkomer. In de eveneens nieuws categorie beste optreden in quarantaine, trok CNCO aan het langste eind. Opvallend: Billie Eilish, genomineerd in zes categorieën, moest naar huis met lege handen.

