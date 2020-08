Na elf jaar puin ruimen, geeft Bart De Smet de scepter door als ceo bij Ageas, voorheen Fortis Holding. Om straks als VBO-voorzitter het puin van de coronacrisis te ruimen?

‘Wil jij de nieuwe ceo worden van Fortis Holding?’ Toen Bart De Smet in 2009 gevraagd werd door zijn vriend en mentor Jozef De Mey, wilde hij weten hoeveel tijd hij had om over het aanbod na te denken ...