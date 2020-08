Timothy Castagne is op weg om derde Rode Duivel bij Leicester te worden

Timothy Castagne (Atalanta Bergamo) is op weg om na Youri Tielemans en Dennis Praet de derde Rode Duivel bij Leicester te worden. De rechtsback was geen titularis bij de nummer drie van de Serie A, en Leicester is nog op zoek naar een vleugelverdediger om het vertrek van Ben Chilwell op te vangen. De deal is wel nog niet helemaal rond.