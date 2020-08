Ted Wheeler, de burgemeester van Portland, vindt dat de Amerikaanse president Donald Trump met zijn tweets het geweld in de stad alleen maar aanstookt. ‘Jouw antidemocratische campagne van angst heeft haat en vitriool binnengebracht in ons prachtig land.’

Het liep afgelopen weekend zwaar uit de hand in Portland, Oregon, de Amerikaanse stad waar al meer dan negentig dagen wordt betoogd door Black Lives Matter-demonstranten. Zij worden de afgelopen weken vaak uitgedaagd door Trump-aanhangers die op zoek zijn naar een vechtpartij, en dat liep zaterdagavond helemaal mis. Een man met een pet van een extreemrechtse organisatie, werd doodgeschoten.

In plaats van de gemoederen te bedaren, gebruikte president Donald Trump zijn Twitter-account om nog wat meer olie op het vuur te gooien. Hij deelde tweets die opriepen tot het ontslag van de Democratische burgemeester Ted Wheeler, waaronder een tweet die Wheeler ‘een nutteloze fucking idioot’ noemt, ‘diegene in de rampenfilm die ervoor zorgt dat iedereen sterft’.

Op een persconferentie haalde Wheeler op zijn beurt uit naar Trump. ‘Vraagt u zich serieus af, meneer de president, waarom Amerika voor het eerst in decennia zoveel geweld meemaakt? Jij hebt de haat en verdeeldheid gecreëerd. (...) Jouw antidemocratische campagne van angst heeft haat en vitriool binnengebracht in ons prachtig land. Jij hebt meer dan eender welke figuur in de recente geschiedenis geprobeerd om ons te verdelen, en nu vraag je aan mij om het geweld te stoppen dat je zelf hebt gecreëerd? Wat Amerika nodig heeft, is dat u een halt wordt toegeroepen’, zei Wheeler onder meer.

Dat lokte alleen maar een nog sterkere reactie uit bij Trump, die Wheeler vervolgens in een reeks tweets onder meer bestempelt als ‘de idiote, radicale linkse burgemeester die niets doet’, een dwaas, een dummy en tot slot, ‘een zwakke en zielige burgemeester’. Hij retweette ook berichten die Wheeler verantwoordelijk stellen voor de dood van de man en hem een charlatan noemen.

‘Agressieve houding, die niet helpt’

Trump retweette ook een bericht dat het slachtoffer identificeert als Jay Bishop - ‘een goede Amerikaan die van zijn land hield en de politie steunde’ - en zijn dood toewijst aan de anarchistische organisatie ‘Antifa’, terwijl nog helemaal niet is bewezen wie verantwoordelijk is. Volgens de politie is er officieel zelfs nog geen reden om aan te nemen dat de moord iets te maken heeft met de onlusten.

Wheeler riep op een tweede persconferentie dan ook op aan Trump-aanhangers die vergelding zouden komen zoeken voor de dood van Bishop, om weg te blijven uit zijn stad. Hij vroeg ook alle politici, ongeacht hun politieke voorkeur, om het geweld te veroordelen.

Wheeler kwam ook nog eens terug op de uithalen van Trump, wiens politieke retoriek volgens hem ‘verdeeldheid veroorzaakt en geweld aanstookt’. ‘Het is een agressieve houding, die niet helpt. Ik zou het appreciëren mocht de president ons ondersteunen, of stay the hell out of the way’, aldus Wheeler.

De politie waarschuwde ook over foute informatie die wordt gedeeld op Twitter. ‘Velen delen informatie op sociale media en trekken daar te snel conclusies uit die niet gebaseerd zijn op feiten’, zei politiechef Chuck Lovell op de persconferentie. Hij bevestigde dat aan de schietpartij een politieke rally voorafging, maar dat de autokaravaan die plek al had verlaten toen er werd geschoten. Er waren daarom ook geen agenten aanwezig.