Elise Mertens komt top twintig binnen voor US Open

Elise Mertens doet in de laatste ranking voor de start van de US Open een goeie zaak. De Limburgse wint na haar halve finale op het toernooi van Cincinnati vier plaatsen en staat op nummer achttien.

De 24-jarige Mertens verloor afgelopen weekend in de halve finale van het in New York gespeelde toptoernooi van Naomi Osaka. De Japanse (die van tien naar negen klimt) gaf daarna met een blessure forfait voor de finale tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka. Die laatste, tweevoudig winnares van de Australian Open, maakt op haar beurt een reuzensprong. Ze stijgt 32 plaatsen naar nummer 27.

Helemaal bovenaan het WTA-klassement zijn er geen veranderingen. De Australische Ashleigh Barty leidt voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova. De nummers een en twee van de wereld zijn er vanwege de coronapandemie niet bij op de US Open, net zo min als de Canadese titelverdedigster Bianca Andreescu (WTA 6). Pliskova is daardoor het eerste reekshoofd.

Alison Van Uytvanck (60e, -2) blijft de Belgische nummer twee voor Kirsten Flipkens (72e, +7), Greet Minnen (107e, -1), Ysaline Bonaventure (121e) en Yanina Wickmayer (146e). Zij nemen allemaal deel aan de US Open, net als Kim Clijsters die nog geen ranking heeft.