Team Sunweb legt Tiesj Benoot vast tot 2022

Team Sunweb heeft het contract van Tiesj Benoot opengebroken tot 2022. Dat maakte de wielerformatie maandagochtend bekend.

In zijn eerste jaar voor Team Sunweb reed Benoot naar een tweede plek in het algemene klassement van Parijs-Nice, waar hij ook een etappe won. “Het team heeft alle verwachtingen waargemaakt”, legt Benoot uit in een persbericht. “Ik ben tevreden met hoe dingen hier vanaf de start van het seizoen eraan toegegaan zijn. We passen bij elkaar. Ik kijk ernaar uit een project te hebben bij het team dat meer op de lange termijn mikt, en dat is de reden waarom we mijn contract verlengd hebben. Het is leuk om te voelen dat het team vertrouwen in me heeft en ik kijk er al naar uit om meer mooie wedstrijden en goede resultaten samen te verwezenlijken.”

Ploegmanager Rudi Kemna van Team Sunweb noemt Benoot “een zeer getalenteerde wielrenner”. “We zien hem resultaten boeken in de Vlaamse en Waalse klassiekers als onderdeel van ons team voor de klassiekers. Daarnaast willen we Tiesj helpen ontwikkelen en zien waar zijn limieten liggen als klassementsrijder. Hij zal met onze experts werken aan zijn klimmen en het tijdrijden.”