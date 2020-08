David Goffin behoudt tiende plaats voor US Open

David Goffin begint als het nummer 10 van de wereld aan de US Open. Op de maandag bekendgemaakte nieuwe ATP-ranking zijn er bovenaan geen verschuivingen.

De Serviër Novak Djokovic verstevigde na zijn winst op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati zijn eerste plaats. Hij heeft nu 1.010 punten voorsprong op de Spanjaard Rafael Nadal. Op ruime afstand volgen de Oostenrijker Dominic Thiem (7.135 ptn) en de Zwitser Roger Federer (6.630 ptn). Die laatste is er net als Nadal niet bij op de US Open. Federer speelt dit seizoen niet meer door knieproblemen, Nadal zegde af vanwege het coronavirus.

Goffin speelt wel in New York en opent er vandaag/maandag tegen de Amerikaan Reilly Opelka. Die wint vier posities en staat 35e.

De stijger van de week is de Canadees Milos Raonic. De runner-up van Cincinnati (een toernooi dat in New York werd gespeeld) klimt twaalf posities en staat achttiende.

Kimmer Coppejans (155e, -2) blijft de tweede Belg voor Ruben Bemelmans (213e, +3).