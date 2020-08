Staking bij Aldi in Oost-Vlaanderen

Bij Aldi in Oost-Vlaanderen is een staking losgebarsten in een aantal winkels. De socialistische vakbond BBTK hekelt de hoge werkdruk en het niet verlengen van de maaltijdtoeslag.

Volgens Jan De Weghe, vakbondssecretaris van de handel voor de socialistische bediendenbond BBTK, is er sprake van een malaise in het district Erpe-Mere van Aldi. Aldi is opgedeeld in lokale hoofdzetels die telkens een aantal winkels aansturen. Erpe-Mere is één van de zeven takken.

Werknemers van een aantal Aldi’s hebben het werk neergelegd waardoor die gesloten zijn. Ze doen dit omwille van de hoge werkdruk en het niet verlengen door Aldi van de ‘financiële corona-maatregelen’. Dat houdt in dat een toeslag onder vorm van hogere maaltijdcheques, niet wordt verdergezet.

Dat ligt bij het personeel moeilijk want omwille van corona zijn meer Belgen in eigen land gebleven waardoor ze een zomer gehad hebben met aanzienlijk meer werkdruk dan in andere zomers. De Socialistische vakbond hekelt naast de hoge werkdruk ook de werkorganisatie.

Bij Aldi zegt woordvoerder Dieter Snoeck dat Aldi hoopt zo snel mogelijk het conflict te kunnen oplossen. ‘We gaan nu niet in details ingaan want we willen de gesprekken alle kansen geven.’ Hoeveel Aldi’s op dit ogenblik dicht zijn, is nog onduidelijk.