Elise Mertens met vertrouwen naar US Open: “Alles is hier mogelijk”

Voor Elise Mertens (WTA 18) start de US Open pas dinsdag, met haar duel in de eerste ronde tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 64).

De Belgische nummer een vertoeft echter al een tijdje in New York, waar ze vorige week aan de slag was op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis verplaatst was naar Flushing Meadows. Mertens liet er uitstekend tennis zien en ging er pas in de halve finales uit tegen de Japanse Naomi Osaka, een voormalige nummer een van de wereld. Intussen staat ze ook opnieuw in de top twintig van het vrouwentennis. Die goede lijn doortrekken, daar komt het op aan voor Mertens. “Ik voel me ook echt goed. Dat toernooi van Cincinnati geeft vertrouwen”, bekende Mertens zondag tijdens het persmoment.

“Die halve finale was best zwaar, maar intussen heb ik voldoende kunnen rusten, ben ik bij de kine gepasseerd en heb ik wat tijd kunnen doorbrengen met de overige Belgen. Wat Siegemund betreft, heb ik nog niet veel research gedaan. Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden tegen haar gespeeld heb op gravel (in Rabat, 2018). Ze is rechtshandig en komt graag naar het net, ze vindt snel oplossingen.”

Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan blijven de prestaties van onze landgenote, die in Praag eveneens bij de laatste vier zat, niet onopgemerkt. Sports Illustrated zet haar zelfs bij de outsiders voor het toernooi, mede door de vele afzeggingen. Onder meer Ashleigh Barty (WTA 1), Simona Halep (WTA 2) en titelhouder Bianca Andreescu (WTA 6) zijn er niet bij in New York. “Dat doet natuurlijk wel iets. Ik heb er ook hard voor gewerkt, om hier in vorm te staan. Als ik geconcentreerd en fysiek top mag blijven, kan ik hier ver doorstoten. Als zestiende reekshoofd ontloop ik ook de toppers voor de achtste finales. Alles is hier mogelijk.”

Flipkens: “Ik verwacht een open toernooi”

Kirsten Flipkens begint maandag al aan de twaalfde US Open uit haar carrière. De 34-jarige Kempense, winnares bij de junioren in 2003, speelt op court 7, tijdens de laatste match van de dag, tegen de 25-jarige Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48). Peterson verloor vorige week in Cincinnati nog met 6-0 en 6-2 van Elise Mertens (WTA 18).

“Het is geen ideale loting”, begon Flipkens. “Ik heb nog nooit tegen Peterson gespeeld en ken haar ook niet echt. Ik weet dat ze graag de rally’s domineert met haar sterke rechter. Ik ga misschien nog wat extra info vragen aan Robbe Ceyssens (de coach van Elise Mertens, red.), maar Elise speelt niet hetzelfde tennis als mij. Ik ga sowieso uitgaan van mijn eigen sterke punten en me tijdens de wedstrijd aanpassen indien nodig.”

Foto: AFP

Voor Flipkens dateert haar beste resultaat op de US Open van 2009 toen ze in de derde ronde sneuvelde tegen Kim Clijsters. Dit jaar hoopt ze nog eens op een topprestatie, maar ze fixeert zich niet op een bepaald resultaat. “Ik neem de zaken zoals ze komen”, ging ze verder. “Ik ben blij van mijn toernooi vorige week. Ik heb vertrouwen gewonnen en kunnen wennen aan de speciale sfeer hier in New York. De US Open is normaal gezien het grandslamtoernooi met het meeste lawaai naast het veld. Dat wordt dit jaar anders. Ik verwacht ook een open toernooi, gezien de omstandigheden. Vorige week waren er ook al veel verrassingen. Het is bijvoorbeeld afwachten of Osaka hersteld is van haar blessure. Ik heb de voorbije dagen goed getraind, vooral met de Amerikaanse Brady, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen. Ik hoop me te tonen maandag.”

Van Uytvanck kijkt uit naar eerste Grand Slam in maanden: “Zal toch raar zijn”

Alison Van Uytvanck (WTA 60) neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de 28-jarige Camila Giorgi (WTA 73). Een moeilijke affiche, want in de vorige drie confrontaties kon ze niet winnen tegen de Italiaanse. “Ik ben enthousiast om opnieuw een Grand Slam te spelen, maar het zal toch raar aanvoelen”, aldus de Grimbergse zondag in de aanloop van haar eerste wedstrijd in New York. “Er zullen geen toeschouwers zijn, geen lijnrechters,... dat is dus redelijk speciaal.”

“Giorgi is ook geen makkelijke tegenstandster. Ze speelt snel en slaagt hard. Er zullen momenten zijn waar ik moet proberen te overleven en steeds met veel variatie spelen. En daarnaast niet te veel fouten maken. Als ze ‘on fire’ is, dan is ze onhoudbaar, maar ik weet ook dat ze zwakke momenten heeft.”

Foto: Rob Prange

Van haar vorige zes wedstrijden op Flushing Meadows kon Van Uytvanck er nog maar één winnen. Dat was vorig jaar tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Vorige week verloor onze landgenote er nog tegen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 72), in de eerste ronde van het WTA van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York gespeeld werd.

Deze week profiteerde Van Uytvanck, momenteel de op een na beste Belgische speelster van de wereld, om een beter gevoel op hardcourt te krijgen. “Er is een positieve evolutie. Ik had aanvankelijk, voor ik in New York arriveerde, wat last aan mijn linkerpols, maar heb ook twee, drie dagen rust kunnen nemen. Daarna kon ik weer aan de slag en heb ik veel getraind met Garcia en Dodin. Ik hoop dat ik het goede werk kan tonen in de wedstrijd. Ik wil mijn niveau terugvinden en niet verliezen wat ik heb opgebouwd. Dat is mijn objectief.”