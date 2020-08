Nieuwe Libanese premier voorgedragen

De belangrijkste politieke groeperingen in Libanon lijken het eens over wie het land moet leiden.

Mustapha Adib, de Libanese ambassadeur in Duitsland, zal worden genomineerd als de volgende premier van Libanon. Adibs kandidatuur is naar voren geschoven door de Toekomstbeweging van de soennitische politicus Saad al-Hariri. Hezbollah en Amal, twee sji’itische bewegingen, zullen Adib steunen. Ook de grootste christelijke partij, de FPM van president Michel Aoun, heeft haar steun toegezegd.

De Libanese president heeft het parlement opgeroepen om consultaties te houden over de nieuwe premier. Die functie is volgens het Libanese systeem van machtsdeling voorbehouden voor een soennitische moslim. De vorige premier, Hassan Diab, bood drie weken geleden zijn ontslag aan na de ontploffing van een opslagplaats voor chemicaliën in de haven van Beiroet. Die heeft meer dan 200.000 Libanezen dakloos gemaakt en enorme schade aangericht aan gebouwen in de hoofdstad.

De politieke overeenstemming over een nieuwe premier komt op een goed moment, want vandaag bezoekt de Franse president Emmanuel Macron het land. Frankrijk oefent druk uit op Libanon om bestuurlijke vernieuwing door te voeren. Als de nieuwe premier is aangewezen, zal de volgende stap de vorming van een regering zijn. Tot zolang blijft Diab de regering in lopende zaken leiden.