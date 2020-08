Charleroi behoudt als enige maximumscore in Jupiler Pro League na zege tegen 10-koppig Antwerp

Charleroi mag zich na dit weekend alleen leider noemen in de Jupiler Pro League. De Carolo’s wonnen de topper tegen Antwerp met 2-0 en pakken zo als enige club een perfecte 12 op 12. Antwerp speelde 70 minuten met z’n tienen na een directe rode kaart voor Birger Verstraete en blijft achter met een magere 4 op 12. Shamar Nicholson scoorde beide goals voor Charleroi.

Antwerp blijft in het sukkelstraatje hangen. Voor de derde keer in vier duels nu al kon de Great Old niet winnen. Op bezoek bij Charleroi, dat alleen leider wordt, deed een vroege achterstand en de uitsluiting van Verstrate de Great Old snel de das om.

Leko had zijn ploeg op één positie gewijzigd: Juklerod voor De Pauw, waardoor Lamkel Zé naar rechts opschoof. Ook Belhocine voerde één wissel door: Nicholson verving de geschorste Fall. Mogi Bayat zag, vergezeld van Anderlecht-middenvelder Trebel, de bezoekers het best van start gaan. Een bedrijvige Juklerod haalde met zijn geblondeerde lokken enkele keren gevaarlijk de achterlijn. Penneteau klemde een afgeweken voorzet van de Noor pas op het nippertje.

Foto: BELGA

Nadien namen de Carolo’s over. Gholizadeh kneep naar binnen, Morioka liet vervolgens het leer door zijn benen tot Nicholson lopen, die Seck ‘sec’ uitkapte. Op de verwoestende uithaal van de Jamaicaan had Butez geen antwoord klaar. De malaise voor RAFC werd nog groter, toen Verstraete vijf minuten later van het veld werd gestuurd voor een tackle op de enkel van Ilaimaharitra. ‘Rood’, oordeelde Boucaut na een vluchtige blik op de beelden. De uitsluiting overkwam de 26-jarige Verstraete al iets te vaak in zijn carrière.

Refaelov eruit

Leko greep in, en haalde Refaelov naar de kant voor Hongla. Neeschuddend liep de Israëliër naar de kant. Begrijpelijk, want net voor zijn wissel lag hij aan de basis van de beste kans voor de bezoekers. Refaelov vond Haroun, die de bal op het hoofd van Gerkens dropte. Geen tweede competitiegoal voor de Limburger. Zijn kopbal streelde de dwarsligger. In een 4-4-1, met De Laet op de rechtsback en Lamkel Zé mee in het offensief, trachtte Leko het evenwicht te herstellen. Een vrijschop van de bedrijvige Gholizadeh in de handen van Butez was de enige opflakkering in het slot van de eerste helft.

Foto: Photo News

Antwerp kwam met veel grinta uit de kleedkamer. De eerste minuten was het er niet aan te zien dat de roodhemden met een mannetje minder acteerden. Pas toen Nicholson van ver uithaalde, moest Butez nog eens aan het werk. De Zebra’s vergaten het duel in een beslissende plooi te leggen. Een afgeweken schot van Morioka strandde op de lat.

Flits Mbokani

Charleroi speelde met vuur, zeker toen Mbokani op wandel ging in de zestien. De scherpschutter zette twee man in de wind, maar een derde belager was er te veel aan. Dichter kwam Antwerp niet meer bij de gelijkmaker. Butez voorkwam achterin nog meer averij, tot Nicholson er in blessuretijd 2-0 van maakte. Charleroi blijft met 12 op 12 een foutloos parcours rijden. De Henegouwers staan na het verlies van Beerschot tegen Standard (0-3) zelfs alleen aan kop. Antwerp gaat door de 4 op 12 met een slecht gevoel de interlandbreak in.