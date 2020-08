Drama op Italiaanse vakantie: twee zussen (3 en 14) sterven nadat boom op hun tent valt

In pensiero alle due sorelline che hanno perso la vita nel tragico incidente nel campeggio di Marina di #Massa. Le allerte meteo non vanno sottovalutate, non finiremo mai di ripeterlo. Tutta la Liguria è vicina alla #Toscana in questo dolore che purtroppo non ci è sconosciuto. pic.twitter.com/KQD1J3VbH8