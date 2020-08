Egbert Lachaert zit met partijen voor Vivaldicoalitie samen

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) vergadert met alle partijen die mogelijk een Vivaldi-coalitie kunnen vormen. Dat gebeurt voor het eerst. Naast Open VLD zijn ook MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V aanwezig.

De vergadering begon om 18 uur. Het is de eerste keer sinds de verkiezingen van 26 mei vorig jaar dat deze partijen samen rond de tafel zitten. Toch om te praten over inhoud en een mogelijke coalitie.

Of dat ook betekent dat er eindelijk een nieuwe regering komt en dat Vivaldi zal zijn, is nog de vraag. Naar verluidt wordt bekeken of de coalitie mogelijk is en of CD&V wil meedoen. Een ja of een nee is er nog niet. CDH is in tegenstelling tot wat eerder gemeld is niet aanwezig. Die partij had vanmorgen al een gesprek met de koninklijk opdrachthouder.

Dat een vergadering met meerdere partijen plaatsvindt, is het bewijs dat Egbert Lachaert een versnelling hoger schakelt. Volgende vrijdag moet hij weer verslag uitbrengen bij de koning en de deadline van 17 september, wanneer het vertrouwen van de zittende regering-Wilmès verstrijkt, komt steeds dichterbij. Als er tegen dan nog altijd geen meerderheid in de steigers staat, lijken nieuwe verkiezingen de enige uitweg.

De Open VLD-voorzitter blijft in eerste instantie mikken op de ­Vivaldicoalitie met liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten. Alleen bleek vrijdag al dat CD&V blijft tegenspartelen en dat de socialistische lat inhoudelijk bijzonder hoog ligt.

Lachaert werkte al aan een basisnota van 62 bladzijden. Na zijn bezoek aan de koning vrijdag hoopte hij dat de partijen de stap zouden zetten om samen aan tafel te gaan. ‘Ik hoop dat er constructief gewerkt kan worden de komende dagen en dat we dan goed nieuws kunnen brengen’, zei hij toen.