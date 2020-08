Julian Alaphilippe sprint naar zege in de Tour en pakt ook geel: het begin van een nieuw sprookje?

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) heeft zondag de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Fransman haalde het na 186 kilometer, met start en aankomst in Nice, na een sprint met drie voor de Zwitser Marc Hirschi (Sunweb) en de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). Greg Van Avermaet (CCC) won op nauwelijks twee seconden de sprint van de achtervolgende groep en werd zo vierde. Alaphilippe neemt ook de gele leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff (UAE Emirates), die zaterdag de eerste etappe won maar zondag op ruime afstand eindigde.

Een vroege vlucht van zeven kleurde de tweede etappe. Peter Sagan (BORA-hangsrohe) was de meest opvallende man vooraan. De Slovaak sprokkelde al meteen opnieuw punten in zijn jacht op weg naar een achtste groene trui. Verder waren ook de Fransen Benoit Cosnefroy (AG2R) en Anthony Perez (Cofidis), de Oostenrijkers Michael Gogl (NTT) en Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo) vooraan aanwezig. Gogl werd als laatste vluchter ingerekend op 39 km van de aankomst.

Frans sprookje?

Op de laatste helling van de dag, de Col des Quatre Chemins, waagde Alaphilippe zijn kans. Hirschi en even later Yates sloten aan en het trio sloeg meteen een mooi gat. In de afzink toonde Alaphilippe zijn daalcapaciteiten. De drie mochten sprinten voor de zege en daarin was Alaphilippe de sterkste. Het is voor de Fransman zijn vijfde ritzege in de Tour na twee overwinningen in 2018 en twee in 2019. Vorig jaar reed hij lange tijd in het geel, is dit het begin van een nieuw Frans sprookje voor Patrick lefevere...?

Maandag wacht de renners 198 relatief vlakke kilometers tussen Nice en Sisteron. Meer dan waarschijnlijk zijn de sprinters dan aan zet. Alaphilippe start dan opnieuw in het geel. Vorig jaar droeg de Fransman de gele trui al veertien dagen.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) de 186.0km in 4u55:27 (gem. 37.772892km/u)

2. Marc Hirschi (Zwi/SUN) op 0:00

3. Adam Yates (GBr/MTS) 0:01

4. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:02

5. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:02

6. Bauke Mollema (Ned/TFS) 0:02

7. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 0:02

8. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:02

9. Maximilian Schachmann (Dui/BOH) 0:02

10. Alberto Bettiol (Ita/EF1) 0:02

Stand:

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) de 342.0km in 8u41:35 (gem. 39.34175km/u)

2. Adam Yates (GBr/MTS) op 0:04

3. Marc Hirschi (Zwi/SUN) 0:07

4. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:17

5. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:17

6. Esteban Chaves (Col/MTS) 0:17

7. Davide Formolo (Ita/UAD) 0:17

8. Egan Bernal (Col/INS) 0:17

9. Richard Carapaz (Ecu/INS) 0:17

10. Tom Dumoulin (Ned/TJV) 0:17