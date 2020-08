Standard countert zich naar ruime zege bij Beerschot en is nieuwe leider

Standard is voorlopig de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. De Rouches hadden het niet onder de markt met Beerschot, maar counterden zich uiteindelijk nog naar een ruime 0-3-zege. Zo nemen ze de koppositie over van de promovendus.

‘Standard een laag blok zetten? Tegen ons?’ Beerschot-trainer Hernan Losada moest er nog mee lachen op de persconferentie vrijdag. Maar na goed dertig minuten in de thuismatch tegen de Rouches was het toch zover. De match had tot dan stevig op slot gezeten tot uitblinker Nicolas Raskin Standard aan een voorsprong hielp. De jonge middenvelder zette een één-tweetje op, haalde de achterlijn en schotelde Felipe Avenatti de 0-1 voor.

Beerschot, de verrassende leider na drie speeldagen in 1A, stond zo voor het eerst sinds zijn promotie naar het hoogste niveau op achterstand. Op het Kiel was het ineens niet langer van mogen, maar van moeten. Standard-trainer Philippe Montanier wist dat de Antwerpenaren op hun sterkst zijn als ze ruimte krijgen, en de topclub uit Luik – nochtans met een 7 op 9 ook allesbehalve slecht gestart – liet de bal aan de thuisploeg. Respect voor de promovendus. Dat kwam pas op slag van rust voor het eerst eens écht piepen. Frédéric Frans knikte van ver voorbij de verste paal.

Tissoudali mist tot drie keer toe kans op de 1-1

Standard, waar Zinho Vanheusden zijn comeback maakte na schorsing en Eden Shamir en Duje Cop in de ploeg kwamen, voetbalde zich al vroeg in de tweede helft richting 0-2. Alleen lag Beerschot-kapitein Mike Vanhamel dwars. De doelman hield de doorgebroken Maxime Lestienne tot twee keer toe van een doelpunt en was ook bij de pinken toen Nicolas Gavory vrij kon inkoppen op een hoekschop. Diezelfde Gavory schampte later ook nog eens de paal met een afstandsschot.

En Beerschot? Dat besefte voor het eerst in 1A dat het veel moeilijker voetballen is als de tegenstander zich op jou instelt, maar toonde evenzeer dat het zich terug in een match kan knokken. Drie keer leek het 1-1 te zullen worden, en drie keer was het Tarik Tissoudali die de kans kreeg. De eerste keer draaide hij zich vrij in de Luikse zestien en krulde hij net naast de verste paal, daarna knalde hij na een één-tweetje met Pierre Bourdin een unieke kans hoog over. Tot slot kopte hij een voorzet van de ingevallen Reda centimeters naast.

Lestienne en Oulare maken het af op de counter

Standard kreunde, maar Lestienne gaf de bezoekers net op tijd waar ze nood aan hadden: een ruimere voorsprong. Deze keer liet hij Vanhamel na een knappe counter geen kans. Even later draaide Obbi Oulare het mes nog wat dieper in de wonde door de 0-3 aan de tweede paal binnen te koppen. Voor Beerschot, waar nieuwkomer Musashi Suzuki nog het kader raakte, was het nog maar de eerste keer in ruim twintig wedstrijden dat doelman Vanhamel zich meer dan één keer moest omdraaien.

Door de zege wordt Standard voorlopig de nieuwe leider in afwachting van het resultaat van de wedstrijd tussen Charleroi en Antwerp. Voor Beerschot, dat comfortabel in de top drie blijft, is er na de eerste nederlaag van het seizoen nog steeds geen vuiltje aan de lucht.