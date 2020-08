Tienduizenden betogers in Wit-Rusland : ‘Fijne verjaardag jij rat!’

Tienduizenden betogers zijn volgens schattingen van het Franse persbureau AFP en lokale media voor de derde opeenvolgende zondag de straat opgetrokken in Minsk om te protesteren tegen president Alexandr Loekasjenko.

Ondanks een massale aanwezigheid van de oproerpolitie, die ook met pantservoertuigen verhinderde dat verschillende optochten bij elkaar zouden aansluiten, zag het centrum van de Wit-Russische hoofdstad Minsk zwart van het volk, onder meer het Oktoberplein en het Onafhankelijkheidsplein. De betogers droegen rood-witte vlaggen van de oppositie en scandeerden slogans als ‘Loekasjenko in de celwagen’ of ‘vertrek!’

Op verscheidene plaatsen in het centrum grepen de ordediensten bij het begin van de manifestatie (rond 14 uur plaatselijke tijd) in en pakten ze tientallen mensen op. Maar ze zetten geen traangas of stungranaten of rubberkogels in, zoals bij de eerste betogingen tegen de sterke man van het land, die sinds zijn herverkiezing op 9 augustus met een ongeziene golf van contestatie te kampen heeft.

Veel betogers dreven zondag met slogans ook de spot met de 66ste verjaardag van de president. Ze zingen onder andere ‘fijne verjaardag, jij rat’ en sommigen droegen een doodskist met een kakkerlak, de bijnaam die Loekasjenko van zijn tegenstanders kreeg. Volgens BBC zouden er ook 125 betogers gearresteerd zijn.

Media en Telegramgroepen van de oppositie verspreidden ook beelden van betogingen van duizenden mensen in andere steden van het land, zoals Brest en Grodno.

De twee vorige zondagen trokken telkens zowat 100.000 mensen door de straten van Minsk, in weerwil van een betogingsverbod en repressie tegen betogers, politici en media.

Zaterdag raakte bekend dat de Wit-Russische autoriteiten de accreditaties hebben ingetrokken van meerdere buitenlandse journalisten, onder wie werknemers van de BBC, Radio Liberty en de Amerikaanse, Britse en Franse persbureaus AP, Reuters en AFP. De journalisten moeten hun perskaart onmiddellijk inleveren, aldus een woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is volgens hem een maatregel in de strijd tegen extremisme en terrorisme.