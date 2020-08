Lewis Hamilton wint GP van België voor de vierde keer, crisis bij Ferrari compleet na dramatische wedstrijd

Lewis Hamilton heeft zijn mars richting een zevende wereldtitel gewoon verdergezet in Spa-Francorchamps. De Brit won voor de vierde keer in zijn carrière de Grand Prix van België, voor teamgenoot Valtteri Bottas en halve thuisrijder Max Verstappen. Bij Ferrari, dat de voorbije twee jaar nog deze race won, is de crisis compleet: Sebastian Vettel en Charles Leclerc finishten 13de en 15de.

De weerberichten voor Spa-Francorchamps leken aan het begin van de week nog te wijzen op een natte zondag, maar niets was echter minder waar. Voor het tiende jaar op rij - en dat mag gerust een wonder genoemd worden - zou er geen regen vallen tijdens de Grand Prix van België. Ook op zaterdag was het al droog gebleven: toen veroverde Lewis Hamilton, wie anders, de pole position voor Mercedes. Teamgenoot Valtteri Bottas vertrok als tweede, terwijl grote uitdager Max Verstappen (Red Bull) zijn halve thuisrace vanaf plek drie mocht aanvatten. Daniel Ricciardo (Renault) verraste met een sterke vierde plaats.

Voor de start van de wedstrijd werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter ere van Anthoine Hubert, die een jaar geleden op tragische wijze overleed tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. Intussen werd ook duidelijk dat slechts 19 piloten aan de wedstrijd zouden beginnen: Carlos Sainz Jr. kreeg vlak voor de start af te rekenen met mechanische problemen in zijn McLaren en stond dus niet aan het vertrek.

De start bleek opvallend rustig: de top vier bleef hetzelfde en brokken bleven uit. De beste start van allemaal kwam van Charles Leclerc: de jonge Monegask won meteen een pak plaatsen en leek het zo geplaagde Ferrari even een kans op punten te schenken. Leclerc, die op zachtere banden gestart was, viel na enkele rondes echter al terug en zag de ene na de andere concurrent passeren.

Zware klap voor Giovinazzi

In de 10de van 44 rondes werd het veld opgeschrikt door een heftige crash. Antonio Giovinazzi verloor bij het uitkomen van de Fagnes-bocht de controle over zijn Alfa Romeo en klapte de bandenmuur in. De wagen van de Italiaan gleed nadien weer het circuit op. De andere rijders konden het wrak gelukkig vermijden, behalve George Russell: de jonge Brit raakte een losgekomen band, waardoor zijn rechtervoorwiel afbrak en ook zijn Williams in de muur belandde.

De safety car kwam enkele ronden de baan op terwijl de restanten van de twee wagens en alle brokstukken verwijderd werden. Bijna iedereen maakte daarvan dankbaar gebruik om een pitstop te maken voor verse banden: enkel Pierre Gasly (AlphaTauri) en Sergio Pérez (Racing Point) bleven doorrijden.

Toen de race hervatte, bleef de situatie voorin ongewijzigd: Lewis Hamilton behield gemakkelijk de leiding en werd nog steeds gevolgd door Bottas en Verstappen. Gasly, die op de harde band gestart was, reed intussen op de vierde plek rond. De jonge Fransman viel na een tijdje echter terug en kwam in ronde 26 nieuwe banden halen. Dat had ook Sergio Pérez enkele rondes eerder gedaan: de twee konden volop aan een inhaalrace beginnen.

In de tweede helft van de race viel er weinig te beleven, afgezien van de inhaalbewegingen van Gasly en Pérez. Beide piloten vochten zich nog in de top tien. Ferrari verging het intussen een stuk minder in een zo al dramatisch weekend. Sebastian Vettel werd zowaar voorbijgereden door ex-teamgenoot Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) terwijl Charles Leclerc na twee trage pitstops achteruit geslagen werden. De crisis bij het steigerende paard is compleet: Vettel en Leclerc, die halverwege de race ook nog bijna contact maakten, werden uiteindelijk 13de en 15de.

Feest bij Renault

Voorin reed Lewis Hamilton intussen onbedreigd naar zijn vijfde zege van dit ingekorte seizoen, hoewel er in de slotfase nog even zorgen waren of de banden van hem en teamgenoot Bottas - die tweede werd - het zouden uithouden. Max Verstappen evenaarde zijn beste resultaat ooit in de GP van België: hij werd net als in 2018 derde.

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon zorgden voor feest bij Renault met een vierde en vijfde plek: Ricciardo pakte zelfs nog het puntje voor de snelste ronde. Ocon kleefde na de vroege safety car de hele tijd achter Alexander Albon, maar slaagde er in de allerlaatste ronde nog in om de Red Bull-piloot te passeren. Een nieuwe teleurstelling dus voor Albon, die pas zesde werd. Lando Norris, Pierre Gasly, Lance Stroll en Sergio Pérez pakten de laatste punten mee.

Hamilton heeft met deze zege zijn leiding in het WK nog wat verstevigd. De Brit heeft nu 157 punten: dat zijn er al 47 meer dan eerste achtervolger Max Verstappen en 50 meer dan Valtteri Bottas. Een immens gat als je bedenkt dat er maximaal 26 punten te verdienen zijn tijdens een raceweekend.

De volgende race is volgende week al: dan staat de GP van Italië op het legendarische Monza op het programma.