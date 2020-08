Uit verschillende politieke hoeken rijzen er vragen bij de geloofwaardigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). ‘De kleur van je das of schoenen vergeten, is één ding. Maar een gesprek met de ambassadeur vergeet je niet zomaar.’

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wordt dinsdag in het federale parlement verwacht om tekst en uitleg te geven over de zaak Chovanec, de Slovaakse man die begin 2018 stierf in ...