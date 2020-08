Badji bezorgt Club deugddoende zege, Genk krijgt twee penalty’s (en mist er eentje)

Een topper met twee gezichten en evenveel penalty’s leverde uiteindelijk een deugddoende zege voor Club Brugge op. Voor de rust dolde blauw-zwart met Genk, erna moest het wachten tot de slotfase om de drie punten veilig te stellen. Badji buffelde op corner de winning goal binnen: 1-2.

Drie op negen, een evenaring van de slechtste competitiestart sinds de invoering van de Play-offs in 2010. Club Brugge liep niet bepaald over van zelfvertrouwen voor de trip naar het verre Limburg, al was daar plots… helemaal niets meer van te merken. Clement vroeg afgelopen week nog vertrouwen aan de bal, en hij kréég dat ook. Vanaken verdeelde als vanouds, Dennis was een constante geseling voor de Genkies. Na een kwartier had Club al twee keer het doelhout geraakt via een vrije trap van Vormer en een vlam van Badji (vanuit buitenspel op de lat), en daarna moest Cuesta ook nog eens een bal van de lijn houden nadat alweer Vormer een volley lanceerde. Het was allemaal uitstel van executie: na een kwart wedstrijd zette Dennis een prima actie in en bediende hij Vanaken. Die laatste legde alle criticasters het zwijgen op met een perfecte kopbal. 0-1, Genk was nergens. Dit leek op het Club Brugge dat vorig seizoen veel ploegen aan flarden speelde. Mata en Rits kregen voor de rust zelfs nog mogelijkheden op de 0-2.

Foto: BELGA

Genk kreeg werkelijk niéts klaar, al kon het net na de rust vanuit de woestijn plots terug onder de mensen komen. Mata ging in de zestien op de voet van Bongonda staan en Van Driessche legde de bal terecht op de stip. Dessers faalde: hij raakte de buitenkant van de paal. Maar enkele minuten later kreeg Genk zowaar een herkansing toen Mignolet de doorgebroken Bongonda vloerde. Van Driessche gaf eerst geen kik, al volgde de strafschop toch na een tussenkomst van de VAR. Bongonda klaarde de klus wél, en plots was alles te herdoen. Club had net daarvoor nagelaten om de voorsprong te verdubbelen. Zowel Okereke (met het hoofd) en een inschuivende Dennis konden net niet scoren. Dat er op het uur nog een échte spannende match volgde met twee kandidaat-winnaars? Niemand had daar tijdens de rust een cent op durven verwedden.

Plots wisselden Genk en Club Brugge van gedaanten: de thuisploeg leek herboren, Club zag oude spoken opduiken. Het spel verliep een pak minder zuiver en de thuisploeg geloofde volop in de winstkansen. Zo kwam Daehli net tekort op een goeie bal van Ito voor de 2-1. Toch trok Club in de slotfase het laken nog naar zich toe. Na enkele gevaarlijke aanvallen mocht Schrijvers, ingevallen voor Vormer, een corner geven. De jonge Badji wist er zijn hoofd tegen te zetten, Vukovic was kansloos. Een slotoffensief(je) van Genk leverde niets meer op: Club Brugge zet met een deugddoende zege orde op zaken in een aangename topper. Genk blijft achter met 5 op 12.