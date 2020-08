Zaak-Wesphael inspireert tot Belgische film

In de film L’ennemi, die zaterdag in première ging op het filmfestival van Angoulême in Frankrijk, wordt een politicus beschuldigd van de moord op zijn vrouw, in een Oostendse hotelkamer.

De Belgische regisseur Stephan Streker inspireerde zich op de zaak van Bernard Wesphael. De Waalse politicus en medeoprichter van Ecolo werd ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben vermoord, op 31 oktober 2013 in een hotelkamer in Oostende. Vier jaar geleden werd hij vrijgesproken door de assisenjury.

‘L’ennemi is zeker geen film over Wesphael en de film verschilt grondig van de biografische gegevens of andere feiten’, vertelt Streker. ‘Wat mij boeit, is de artistieke kijk op de werkelijkheid: niet het verhaal, maar het standpunt telt voor mij. Niemand was in die hotelkamer behalve Wesphael en zijn vrouw. Toch heeft blijkbaar iedereen er een mening over. Dat zegt meer over ons dan over hen. Dat is het onderwerp van de film: een man weet zelf niet meer wat er gebeurd is, maar alle anderen beweren met grote stelligheid de waarheid te kennen.’

De hoofdrol is voor Jérémie Renier, die doorbrak in de films van de broers Dardenne. Maar het is een opvallend Belgische film, met in de cast ook Sam Louwyck, Peter Van den Begin, Bruno Vanden Broecke en Jeroen Perceval.